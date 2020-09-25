Adı yolsuzluk skandallarına karışan üst düzey Vatikan yetkilisi Kardinal Giovanni Angelo Becciu istifa etti.

72 yaşındaki İtalyan Kardinal, 2018'e kadar Vatikan'daki en üst düzey görevlerden biri olan ve başbakan vekilliği pozisyonuna denk gelen Devlet Sekreteri Vekili olarak görev yapıyordu. Becciu, 2018'den bu yana ise Vatikan'ın aziz ilanlarından sorumlu biriminin başkanlığını yapıyordu.

Vatikan'dan dün akşam yapılan açıklamaya göre Papa Francesco, Becciu'nun hem bu başkanlık görevinden istifasını, hem de kardinallik haklarından feragat etmesini "kabul etti". Bu kararla Becciu, yeni Papa seçimine katılmak gibi haklardan mahrum edilmiş oldu.

Vatikan istifanın gerekçesini açıklamazken, uzmanlar Becciu'nun adının son zamanlarda yolsuzluk skandallarıyla anıldığına dikkat çekiyor. Vatikan analistleri, Becciu'nun "istifa etmediğini, istifa ettirildiğini" de savunuyor.

2011-2018 yılları arasında Vatikan Devlet Sekreteri Vekili olarak görev yapan Becciu'nun adı, bu dönemde Londra'da bir bina satın alınmasıyla ilgili skandala karışmıştı.