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Adı yolsuzluk skandallarına karışan üst düzey Vatikan yetkilisi Kardinal Giovanni Angelo Becciu istifa etti

25.09.2020 13:19 | Son Güncelleme

72 yaşındaki İtalyan Kardinal, 2018'e kadar Vatikan'daki en üst düzey görevlerden biri olan ve başbakan vekilliği pozisyonuna denk gelen Devlet Sekreteri Vekili olarak görev yapıyordu. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

Adı yolsuzluk skandallarına karışan üst düzey Vatikan yetkilisi Kardinal Giovanni Angelo Becciu istifa etti

Adı yolsuzluk skandallarına karışan üst düzey Vatikan yetkilisi Kardinal Giovanni Angelo Becciu istifa etti.

72 yaşındaki İtalyan Kardinal, 2018'e kadar Vatikan'daki en üst düzey görevlerden biri olan ve başbakan vekilliği pozisyonuna denk gelen Devlet Sekreteri Vekili olarak görev yapıyordu. Becciu, 2018'den bu yana ise Vatikan'ın aziz ilanlarından sorumlu biriminin başkanlığını yapıyordu.

Vatikan'dan dün akşam yapılan açıklamaya göre Papa Francesco, Becciu'nun hem bu başkanlık görevinden istifasını, hem de kardinallik haklarından feragat etmesini "kabul etti". Bu kararla Becciu, yeni Papa seçimine katılmak gibi haklardan mahrum edilmiş oldu.

Vatikan istifanın gerekçesini açıklamazken, uzmanlar Becciu'nun adının son zamanlarda yolsuzluk skandallarıyla anıldığına dikkat çekiyor. Vatikan analistleri, Becciu'nun "istifa etmediğini, istifa ettirildiğini" de savunuyor.

2011-2018 yılları arasında Vatikan Devlet Sekreteri Vekili olarak görev yapan Becciu'nun adı, bu dönemde Londra'da bir bina satın alınmasıyla ilgili skandala karışmıştı.

Vatikan Devlet Sekreterliği'nin, Londra'daki binayı satın almak için Katoliklerin yaptığı bağışların toplandığı San Pietro Fonu'nu kullandığı ortaya çıkmıştı.

Giovanni Angelo Becciu ve Papa

'Spekülatif fonlara yatırım'

Açılan soruşturmada bu satın alma işlemine aracılık yaptığı belirtilen bir kişi geçen Haziran'da şantaj, zimmete para geçirme, dolandırıcılık gibi suçlamalarla gözaltına alınmıştı. İtalyan aracı Gianluigi Torzi daha sonra serbest bırakılsa da soruşturma sürüyor.

İtalya'da yayımlanan L'Espresso dergisi de Becciu'nun Katolik Kilisesi'ne yapılan bağışları kardeşinin kooperatifine aktardığını ve "vergi cennetlerindeki spekülatif fonlara yatırım yaptığını" öne sürdü.

Vatikan'da yıllardır çok üst düzey görevlerde bulunan Becciu'nun görevinden ayrılması ve kardinallik haklarından feragatı, çok istisnai bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Yakın tarihte cinsel istismar davaları nedeniyle iki kardinal benzer sonuçlarla karşılaşmıştı.

Kardinallik haklarından feragat etmek zorunda kalan son isim 2013'te cinsel istismar suçlamaları nedeniyle İskoçyalı Kardinal Keith O'Brien olmuştu.

Eski Washington Başpiskoposu Theodore Edgar McCarrick de, aralarında çocuk tacizinin de bulunduğu suçlamalar nedeniyle 2018'de kardinal rütbesini kaybetmiş, 2019'da da din adamlığından tamamen çıkarılmıştı.

McCarrick'in aksine Becciu'nun şu an için "kardinal" rütbesini taşımaya devam ettiği ancak bu rütbenin getirdiği haklardan mahrum kalacağı belirtiliyor.

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