Adı Zehra dizisinden Ahmet Kaya'lı yeni fragman

Yapımını NTC Medya/Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı, Murat Emir Eren ile Rana Namatlıoğlu'nun kaleme aldığı ve Taner Akvardar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu FOX'un merakla beklenen yeni dizisi “Adı Zehra” için hazırlıklar son hız devam ediyor. “Adı Zehra”nın oyuncu kadrosunda Zeynep Çamcı, Ali Can Yücesoy ve İnanç Konukçu gibi başarılı isimler yer alacak.

Tutucu bir Türk ailesinin kızı olan Zehra’nın hayatını konu alan “Adı: Zehra” dizisinde Seda Güven “Ceren”, Emre Kıvılcım ise “Genco” karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

ADI ZEHRA KONUSU

Frankfurt'da tutucu bir Türk ailesinin kızı olarak dünyaya gelen, 22 yaşındaki Zehra'nın, Almanya'daki yoksul ve bağnaz ailesinin evinde başlayıp, İstanbullu zengin bir ailenin sırlarla ve korkunç bir suçla gölgelenmiş konağında devam eden inanılmaz öyküsünü anlatan “Adı Zehra”nın oyuncu kadrosunda Zeynep Çamcı, Ali Can Yücesoy ve İnanç Konukçu gibi başarılı isimler yer alacak.

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