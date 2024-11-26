Adidas Advantage Base 2.0 Spor Ayakkabı günün fırsat ürünü oldu

Spor ayakkabılar, hem rahatlık hem de tarz açısından günlük hayatta en çok kullandığımız ayakkabılar. Dev spor giyim markası adidas'ın spor ayakkabıları kaliteli malzemeleri ve şık tasarımlarıyla her ortamda fark yaratmayı başarıyor. Markanın öne çıkan ürünlerinden Advantage Base 2.0; sentetik deri üst yapısı, yumuşak tekstil astarı ve dolgulu bilek kısmıyla konforu ve dayanıklılığı bir araya getiriyor. Üstelik, Gülümseten Kasım’a özel indirimli fiyatla ürünü çok daha avantajlı fiyatla satın alabilirsiniz. İşte detaylar...

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adidas Advantage Base 2.0 Spor Ayakkabı öne çıkan özellikler

Adidas Advantage Base 2.0 Erkek Spor Ayakkabı, sentetik deri üst kısmı, dayanıklılığı artırırken zarif bir görünüm sağlıyor. Yumuşak tekstil astarı ve dolgulu bilek kısmı, ayağı gün boyu rahat ettiriyor, OrthoLite tabanlığı ise ayakların nefes almasını destekleyip kötü koku oluşumunu önlüyor. Ayakkabı; kauçuk dış tabanı, sağlam zemin tutuşu ve aşınmaya karşı üstün direnç sunuyor. Bağcıklı kapanışı ve Adidas’a özgü logo detaylarıyla, stil ve performansı bir araya getiren model, spor yaparken ya da günlük aktivitelerde yanınızda olmaya hazır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünün kalitesi gerçekten çok iyi Tavsiye ederim."

"Adidas kalitesi tartışılmaz."

Bu içerik 25 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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