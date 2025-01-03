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Adidas'ın çok sevilen yürüyüş ayakkabısı Terrex Eastrail 2 kısa süreliğine indirimde
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Adidas'ın çok sevilen yürüyüş ayakkabısı Terrex Eastrail 2 kısa süreliğine indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
02.01.2025 15:30
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Doğayla iç içe olmayı seviyor ve aktif bir yaşam sürüyorsanız, doğru ayakkabı seçimi sizin için oldukça önemli bir konu. O zaman hem outdoor aktivitelerde hem de şehir hayatının koşturmacasında kullanabileceğiniz Adidas Terrex Eastrail 2 R.Rdy tam size göre; bugüne özel de 675 TL indirimde. İşte detaylar...

Şehir içindeki uzun yürüyüşlerde veya doğa yürüyüşlerinde ayaklarınızı koruyacak ayakkabıyı seçmek çok önemli. Adidas Terrex Eastrail 2 R.Rdy işte tam da bu noktada devreye giriyor. Adidas Terrex Eastrail 2 R.Rdy, hem performansı hem de şıklığı bir arada sunan tasarımıyla beğeni topluyor. Yürüyüş ayakkabılarında aradığınız tüm özellikleri size sunacak bu ayakkabıya hazır indirimdeyken bir şans vermeye ne dersiniz?

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Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Mid R.Rdy Yürüyüş Ayakkabısı

Adidas Erkek Terrex Eastrail 2 Mid R.Rdy Yürüyüş Ayakkabısı

Adidas Terrex Eastrail 2 R.Rdy, günlük hayatta ve doğa yürüyüşlerinde size eşlik edecek, şıklığı ve performansı bir araya getiren bir yürüyüş ayakkabısı. Aşınmaya dayanıklı file saya ve sentetik katmanları sayesinde hem hafif hem de dayanıklı bir yapıya sahip olan ayakkabı, Traxion dış taban sayesinde kaygan zeminlerde güçlü tutuş sağlıyor ve uzun yürüyüşlerde bile konfor sunuyor. EVA orta taban ise her adımda yumuşak bir destek sağlayarak ayakların yorulmasını önlüyor. RAIN.RDY teknolojisi ile yağmurlu havalarda bile ayakların kuru kalmasını sağlayan ayakkabı, su geçirmez yapısıyla her türlü hava koşulunda rahatlıkla kullanılabiliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Adidas kalitesi her yerinden belli ediyor. Su almıyor, zarif ve kullanışlı bir ayakkabı."

  • "Genel olarak rahat bir ürün. Gayet hafif ve sıcak tutuyor. Terletme yapmıyor ve su geçirmiyor."

  • "Konforlu ve sağlam. Her türlü arazide hiç kaymadan rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 3 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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