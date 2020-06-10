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Adidas'tan Siyah ve Latinlerin İstihdamını Arttırma Vaadi

10.06.2020 20:16 | Son Güncelleme

Spor giyim markası Adidas, ırkçılığa karşı atılan adımlara katkı amacıyla Amerika’daki şubelerinde yeni açılacak pozisyonların en az 30’unda siyah ve Latinlerine istihdam sağlama kararı aldı

Adidas'tan Siyah ve Latinlerin İstihdamını Arttırma Vaadi

Spor giyim markası Adidas, ırkçılığa karşı atılan adımlara katkı amacıyla Amerika’daki şubelerinde yeni açılacak pozisyonların en az 30’unda siyah ve Latinlerine istihdam sağlama kararı aldı.

Siyah Amerikalı George Floyd’un 25 Mayıs’ta Minneapolis’te polis memuru Derek Chauvin tarafından gözaltına alınırken yaşamını yitirmesi dünya çapında protestoları alevlendirirken, iş dünyasının farklı sektörlerinden de ırkçılığa karşı tepkiler gelmeye devam ediyor.

Reebok markasını da bünyesinde bulunduran Adidas yönetiminden yapılan açıklamada, siyahların firmanın başarısına katkılarına değinildi, firma içinde çeşitlilik ve fırsat eşitliği konusunda daha fazla adım atılması gerektiği vurgulandı.

Alman firma Adidas’ın yöneticisi Kasper Rorsted, “Her ne kadar daha önce de çoğulcu katılımın öneminden bahsetmiş olsak da tüm çalışanlarımızın kendilerini güvende hissettiği, sesini duyurabildiği ve kariyerlerinde ilerleme konusunda eşit fırsata sahip olduğu bir ortam yaratma konusunda daha fazla adım atmamız yapmamız gerekiyor” dedi.

Firma önümüzdeki dört yıl boyunca, siyahlar için bir basketbol programı ve spor giyim tasarım okulu projesi kapsamında 20 milyon dolar harcama vaadinde bulundu. Siyah öğrenciler için 50 burs programına destek ve Amerika’daki şubelerinde hem siyahların hem de Latinlerin istihdamını arttırma çalışmaları, firmanın ırkçılıkla mücadele adına devreye sokma kararı aldığı yeni planlar arasında. Daha ayrıntılı bilginin önümüzdeki hafta Portland ve Boston’da açıklanması bekleniyor.

"Siyahların Hayatları Önemlidir" hareketine bağışlar artışta

Floyd’un ölümüne karşı Amerika’da başlayan geniş çaplı protestolar küresel bir boyut kazanırken, eğlence sektörü ve iş dünyasından da ırkçılık karşıtı mesajlar dikkat çekiyor.

Amerika’da 2013 yılında başlatılan Black Lives Matter (Siyahların Hayatları Önemlidir) hareketine yönelik destek mesajlarının yanı sıra bağışlar aracılığıyla maddi destek sağlayan kişi ve kurumların sayısı da hızla artıyor.

Harekete bağlı sivil toplum kuruluşlarına ırkçılıkla mücadeleye destek adına bağışta bulunacaklarını açıklayan firmalar arasında Amazon, Apple, Facebook, Airbnb ve Coca-Cola da yer alıyor.

Airbnb, 500 bin dolarlık bağış önerisinde bulunurken Coca-Cola, "100 Siyah" adlı proje kapsamında destek sözü verdi.

Amazon’dan yapılan açıklamadaysa firmanın ırkçılıkla mücadele alanında çalışan 11 kuruma toplam 10 milyon dolar bağışlayacağı aktarıldı.

Facebook yöneticisi Mark Zuckerberg de sosyal medya üzerinden paylaştığı bir mesajda Siyahların Hayatı Önemlidir hareketi bünyesindeki kurumlara 10 milyon dolar bağışta bulunacaklarını söyledi.

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