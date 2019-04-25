Sakarya'da, 25 Nisan Adıge Bayrak Günü dolayısıyla Rusya Federasyonu'na bağlı Adıge Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Söğütlü ilçesindeki Maksudiye Mahallesi'ne gelen Kumpilov ve beraberindekiler, Çerkez vatandaşlar tarafından yöresel kıyafet ve geleneklerle karşılandı.

Maksudiye Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Sosyal Tesisleri'ne geçen Kumpilov, burada yaptığı konuşmada, Çerkez vatandaşlarının 25 Nisan Adıge Bayrak Günü'nü kutladı. Kumpilov, konuşmasının ardından Adıge Bayrak Günü anısına tesisin bahçesine çınar fidanı dikti.

Daha sonra yöresel yemekler ikram edilen Kumpilov ve beraberindeki heyet, Kocaeli Ketenciler Çerkez Kültür Derneği Wored Grubunun Çerkezce seslendirdiği yöresel şarkıları dinledi.

Kumpilov, programı kapsamında Maksudiye Çerkez Kültür Evi'ni gezdi, anı defterini imzaladı, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Programa, Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Genel Başkanı Yıldız Şekerci, Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Söğütlü Belediye Başkan Vekili Adem Fidan ile vatandaşlar katıldı.

