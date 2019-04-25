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Adige Bayrak Günü'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 00:54 | Son Güncelleme

Adige Cumhuriyeti Başkanı Murat Kumpil ve beraberindeki heyet, 25 Nisan Adige Bayrak Günü kapsamında yapılacak kutlamalar dolayısıyla Düzce'ye geldi - Adige Cumhuriyeti Başkanı Murat Kumpil: - "Türkiye ile Rusya arasındaki var olan iyi ilişkiler daha da iyi olacak. Ekonomi, ticaret, kültür, sanat gibi etkileşimler daha da artacak"

Rusya'ya bağlı Adigey Cumhuriyeti'nin Başkanı Murat Kumpil, "Türkiye ile Rusya arasındaki var olan iyi ilişkiler daha da iyi olacak. Ekonomi, ticaret, kültür, sanat gibi etkileşimler daha da artacak." dedi.

Kumpil ve beraberindeki Adige Cumhuriyeti heyeti, Düzce Üniversitesi'nde düzenlenecek 25 Nisan Adige Bayrak Günü kutlamaları kapsamında geldiği kentte, bir restoranda Düzce Çerkes Adıge Derneği üyeleri tarafından karşılandı.

Mızıka ve çerkez dansı ile karşılanan heyet, dans edenlere alkışlarıyla eşlik etti.

Alandakilere hitap eden Adige Cumhuriyeti Başkanı Murat Kumpil, kendilerini karşılayanlara teşekkür etti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldiklerini aktaran Kumpil, şöyle konuştu:

"Türkiye ile Rusya arasındaki var olan iyi ilişkiler daha da iyi olacak. Ekonomi, ticaret, kültür, sanat gibi etkileşimler daha da artacak. Bununla ilgili olarak TBMM Başkanı ve çeşitli iş çevreleriyle görüştük. Düzce'de de hemşehrilerimiz var, Düzce Üniversitesi'nde de programımız var."

Kumpil, "Hem ekonomik hem kültürel hem eğitimle ilgili ilişkileri geliştirmek için geldik. Düzce'de böyle bir topluluk bizi karşıladığı için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Heyet, Düzce Üniversitesi'nde 25 Nisan Adige Bayram Günü kutlamalarına katılacak.

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