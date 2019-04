Adıge Cumhurbaşkanı Kumpilov’dan Ankara Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Rusya Federasyonu’na bağlı Adıge Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Murat Kumpilov, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Yavaş’a başarı dileklerini ileten Kumpilov, Türkiye’de çok sıcak ve güzel karşılandıklarını söyledi.

Ziyarette konuşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Görevi devraldığım ilk ay içerisinde böylesine önemli ve anlamlı bir heyeti ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum” diye konuştu. Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal alanda artmaya devam ettiğinin altını çizen Yavaş, şöyle konuştu:

“İki ülke arasındaki ticaret hacmi her geçen artıyor. Her yıl milyonlarca Rus vatandaşı ülkemizi ziyaret ediyor. Zira Türk ve Rus ekonomileri rakip değil tamamlayıcı özellik arz etmektedir. Türkiye’nin ihtiyacı olan enerji kaynaklarını en uygun şekilde Rusya’dan karşılayabileceğini, buna mukabil Rusya’nın da tekstil, gıda ve müteahhitlik hizmetlerini Türkiye’den alabileceğini değerlendiriyorum. Bu bağlamda Rusya Federasyonu’ndaki özerk bölgeler ve yerel yönetimlerle Türkiye’deki yerel yönetimler arasında işbirlikleri de her geçen gün buna paralel olarak artmaktadır.”