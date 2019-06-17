Adil Demirci Almanya'ya dönüyor

Türkiye'de "terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla tutuksuz yargılanan Türk ve Alman vatandaşı Adil Demirci'nin yurt dışına çıkış yasağının kalkması üzerine Çarşamba günü vefat eden annesinin cenaze törenine katılmak için Almanya'ya geleceği bildirildi. Demirci'nin Pazartesi akşamı geleceği belirtildi.

Adil Demirci'nin avukatları, kanser tedavisi gören Elif Demirci'nin durumunun ağırlaşması üzerine Nisan ayında müvekkilleri hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının kaldırılması için başvuruda bulunmuş, Çarşamba günü Demirci'nin annesinin vefat etmesi üzerine bu başvuruyu yenilemişti. Mahkemenin Demirci'nin başvurusunu kabul ettiği ancak bankaya 20 bin Türk Lirası kefalet yatırmasını istediği aktarıldı.

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan sosyal hizmetler uzmanı ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) çevirmeni Adil Demirci, yaklaşık bir yıldır yargılandığı davanın Şubat ayında görülen ikinci duruşmasında tahliye edilmişti. Tutuksuz yargılanmasına karar verilen Demirci hakkında mahkeme, İstanbul il sınırları dışına çıkış yasağı getirmişti. Mahkeme bu yasağı 15 Haziran'da kaldırdı. Adil Demirci'nin bir sonraki duruşması 15 Ekim 2019'da görülecek.