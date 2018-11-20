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Adil Demirci'nin tutukluluğuna devam kararı

20.11.2018 23:47 | Son Güncelleme

Türkiye'de "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmaktan" tutuklu yargılanan Türk ve Alman vatandaşı Adil Demirci'nin tutukluluğunun devamına karar verildi.

İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hâkim, tutuklu yargılanan Türk ve Alman vatandaşı Adil Demirci'nin tutukluluğuna devam kararı verdi. Mahkeme, Demirci'nin yanı sıra 22 sanığın daha yargılandığı davada tutuklu 6 kişi hakkında tahliye kararı verirken bir sonraki duruşma tarihini 14 Şubat 2019 olarak belirledi.

Türk ve Alman vatandaşı Kölnlü 33 yaşındaki sosyal hizmetler uzmanı ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Adil Demirci, tutuklandıktan yedi ay sonra ilk kez hâkim karşısına çıktı. Kobani’de IŞİD’e karşı YPG saflarında çatışırken ölenlerin de aralarında bulunduğu üç kişinin cenaze ya da anma törenlerine katıldığını kabul eden Demirci, hakkında ileri sürülen "terör örgütü üyeliği” suçlamasını reddetti.

Daha önceki yıllarda sorunsuzca Türkiye'ye giriş çıkış yaptığını belirten Adil Demirci, nisan ayında kanser hastası annesiyle birlikte İstanbul'a ziyarete geldiklerini söyledi. Havalimanında bir sorun yaşamadığını kaydeden Demirci, Almanya'nın Köln kentine dönmeden önce kaldığı evin basıldığını ve gözaltına alındığını belirtti. Demirci, söz konusu cenazelere de IŞİD'e karşı olduğu için katıldığını ve yedi aydır gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklu olduğunu söyleyerek tahliyesini talep etti.

"Türkiye için bir utanç”

Adil Demirci'nin avukatı Mustafa Peköz ise, savcılığa iddialar için kanıt sunmadığı suçlamasını yöneltti. "Savcılık, müvekkilimin yasaklanmış bir terör örgütünde faaliyet gösterdiğine dair kanıt sunmak zorunda” diyen Peköz, suçlamaların Türkiye için "bir utanç” olduğunu ve suçlamaları bu duruşma için Almanya'dan gelen dava gözlemcilerine açıklamanın mümkün olmadığını söyledi.

Davayı Almanya'dan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Rolf Mützenich, Sol Parti Milletvekili Heike Hänsel, gazeteci-yazar Günter Wallraff, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Bilim ve Araştırma Bakanı Anke Brunn ile İstanbul Başkonsolosu Michael Reiffenstuel izledi.

"Aynı Meşale Tolu vakası gibi”

Davayı sert bir dille eleştiren Sol Parti Milletvekili Hänsel, "Adil Demirci hakkında işletilen hukuki süreç, aynı Alman gazeteci Meşale Tolu hakkında işletilen hukuki süreç benzeri hayal ürünü” ifadesini kullandı.

Tolu da ETHA için çalışmış, geçen yıl yedi ayı aşkın bir süre tutuklu kalmış ve yurtdışı yasağını kaldırılmasıyla Ağustos 2018'de Türkiye'den ayrılmıştı. Adil Demirci'nin duruşmasına, Meşale Tolu'nun kendisi de uzun süre cezaevinde kalan eşi Suat Çorlu da katıldı. Çorlu'nun yurtdışı yasağı ekim ayında kaldırılmıştı.

Davayı izleyen Kölnlü gazeteci-yazar Günter Wallraff da, davanın hiçbir haklı gerekçeye dayanmadığını söyledi. "Bu insanı hapse atmanın hiçbir nedeni yok” diyen Wallraff, bu kararın arkasında sadece, "fikirlerini söylememeleri konusunda diğer insanlara gözdağı vermenin” bulunduğunu vurguladı. Bir gazeteci olarak olayı "en ince ayrıntısına kadar” incelediğini belirten Wallraff, ancak suçlamaların "hiçbir tutar yanı olmadığını” söyledi.

Suçlama ne?

İddianamede Adil Demirci'nin 2013-2015 yıllarında aralarında Kobani’de IŞİD’e karşı YPG saflarında çatışırken ölenlerin de aralarında bulunduğu üç kişinin cenaze ya da anma törenlerine katıldığı belirtilerek, "örgüt üyesi olmak” ve "örgüt propagandası yapmak” suçlamaları yöneltiliyor. Demirci için istenen hapis cezası 15-22,5 buçuk yıl.

afp,dpa / AÜ, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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