İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hâkim, tutuklu yargılanan Türk ve Alman vatandaşı Adil Demirci'nin tutukluluğuna devam kararı verdi. Mahkeme, Demirci'nin yanı sıra 22 sanığın daha yargılandığı davada tutuklu 6 kişi hakkında tahliye kararı verirken bir sonraki duruşma tarihini 14 Şubat 2019 olarak belirledi.

Türk ve Alman vatandaşı Kölnlü 33 yaşındaki sosyal hizmetler uzmanı ve Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Adil Demirci, tutuklandıktan yedi ay sonra ilk kez hâkim karşısına çıktı. Kobani’de IŞİD’e karşı YPG saflarında çatışırken ölenlerin de aralarında bulunduğu üç kişinin cenaze ya da anma törenlerine katıldığını kabul eden Demirci, hakkında ileri sürülen "terör örgütü üyeliği” suçlamasını reddetti.

Daha önceki yıllarda sorunsuzca Türkiye'ye giriş çıkış yaptığını belirten Adil Demirci, nisan ayında kanser hastası annesiyle birlikte İstanbul'a ziyarete geldiklerini söyledi. Havalimanında bir sorun yaşamadığını kaydeden Demirci, Almanya'nın Köln kentine dönmeden önce kaldığı evin basıldığını ve gözaltına alındığını belirtti. Demirci, söz konusu cenazelere de IŞİD'e karşı olduğu için katıldığını ve yedi aydır gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklu olduğunu söyleyerek tahliyesini talep etti.