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Adil Kullanım Kotası ne zaman kalkıyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.11.2018 08:52 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Adil Kullanım Kotası için düğmeye bastıklarını açıkladı. Adil Kullanım Kotası çok yakında kalkıyor. İşte Adil Kullanım Kotası’nın kalkacağı o tarih!

Adil Kullanım Kotası ne zaman kalkıyor?

Türkiye’de internet tarihinde en büyük adım geçtiğimiz yıllarda atılmış ve AKK resmen kaldırılmıştı. BTK tarafından yapılan değişiklik sonucu kalkan AKK yerine internet servis sağlayıcıları AKN adını verdikleri bir sisteme geçiş yapmışlardı. AKK’nin neredeyse aynısı olan AKN için bugün bir kez daha düğmeye basıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan 2019 yılı içerisinde AKN’nin resmen kalkacağını açıkladı. Bu kararın ardından gözler internet servis sağlayıcılarına çevrilmiş durumda. ISS’ler eğer yine AKN gibi yöntem bulamazsa faturalarda artış yapabilir. Ancak BTK’nın bunun için de bir hamlesi olabilir.

Mehmet Cahit Turhan konuyla ilgili; “Mevzuatı da kullanıcılara işletmecilerin bazı uygulama esnasındaki abonelerinden haksız olarak almayı düşündüğümüz kapıları kapatmaya çalışıyoruz. Bunları belli süre içinde mevzuatta da oluşturarak uygulamaya koyacağız. 2019 değişik dönemlerinde koyacağız.” dedi.

AKN’nin kalkması özellikle Stream mantığı ile çalışan servisleri kullananları çok memnun edecektir. Son çıkan oyunlardan örnek vermek gerekirse; Red Dead Redemption 2‘yi indirmek için kotanızdan 100 GB feragat etmeniz gerekiyor. Bu sistemin kalkaması oyuncuları da sevindirecek.

Yakın dönemde çıkmış en kötü oyunlar!

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Mehmet Cahit Turhan internet adil kullanım kotası

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