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Adil kullanım kotası veya noktası nedir? İnternetiniz neden yavaşlıyor?

31.12.2020 12:14 | Son Güncelleme:
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Adil kullanım kotası veya noktası nedir? İnternetiniz neden yavaşlıyor?

Neredeyse herkes daha ay sonu gelmeden yavaşlayan ya da kesintili hizmet veren internet sinyallerinden şikayetçidir. AKK veya AKN nedir sorusunun cevabı, operatörünüz ne olursa olsun yavaşlayan internet probleminin nedenine sizi yönlendirebilir.

Hangi internet sağlayıcının daha iyi olduğuna karar verdikten sonra hala sinyallerin ay içinde yavaşladığından müzdarip olabilirsiniz. Bunun nedeni çoğu zaman operatörle ilgili değil, aksine adil kullanım kotası veya adil kullanım noktasıyla ilgili olur. Kota uygulamasına tabi olan internet paketiniz, ay boyunca size tanınan indirme sınırına ulaştığında kullanım hızınızın belli oranlarda düşer. AKK ve AKN arasındaki fark nedir, neden kullanılır gibi sorularınızın cevaplarını bu metinde sizler için derledik.

Adil Kullanım Kotası Nedir?

Halk arasında çoğunlukla kota olarak isimlendirilen Adil Kullanım Kotası veya Adil Kullanım Noktası, veri trafiğini kontrol etmek için kullanılan bir sistemdir. Veri dolaşımı içerisinde oluşan kopmaları, takılmaları, yavaşlamayı ve benzeri teknik hataları önlemek amacıyla kullanıcıların indirme ve yükleme sınırları belirlenir. Bu sınırlar farklı internet paketlerinde farklı yüksekliklerde olur ya da bütçeye göre tamamen sınırsız yani halk arasındaki adıyla kotasız internet kullanımı mümkün olur.

AKK ve AKN Arasındaki Fark Nedir?

AKN ve AKK nedir, aralarında nasıl bir fark vardır sorusunun cevabı aslında oldukça basittir. Kullanım sınırıyla alakalı olan bu kavramlar; kullanıcının bir ay boyunca yükleme ve indirme yapabileceği üst noktayı, ay boyunca yapabileceği işlemlerin kotasını belirler. Kullanıcıların sahip olduğu internet paketindeki sınırlara ulaşıldığında internet dolaşımı içerisinde çeşitli teknik hataları engellemek için uygulanır. Bunun amacı, kotası dolan kullanıcıların birbirine engel olmadan ve teknik hataların oluşmasına neden olmadan basit düzeyde veri dolaşımına dahil olabilmesidir.

Kotalı mı, Kotasız mı?

Evinize internet bağlatırken ya da farklı bir operatöre geçerken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır. Aldığınız hizmetten tam anlamıyla faydalanabilmek ve işlerinizi daha kolay bir şekilde yürütebilmek için özellikle sinyal gücü ve kullanım sınırı gibi faktörler en etkili unsurlar arasında olur. Kota uygulaması da bu araştırma sürecinde farklı sınırlarla ve ücretlerle kullanıcılara sunulur. Bütçeniz elverişli ise ve internetinizi daha ileri düzeyde işler için kullanacaksanız sınırsız internet paketi sizin için ideal olur. Yani birçok kullanıcının muzdarip olduğu AKK/AKN sınırları için giriştiği AKN’siz internet nedir sorusunun cevabı sınırsız paketlere gider. Ancak bunlar da Wi-Fi bağlantısıyla yaptığınız her işlemde faturanızın oldukça kabarmasına ya da ne kadar kullanırsanız kullanın her ay aynı yüksek ücretleri ödemenize yol açabilir. Bunun için üst sınır uygulaması bulunan paketler temel düzeydeki işlemleriniz için mükemmel bir altyapı sağlarken indirme ve yükleme oranlarına göre ilerleyen günlerde sinyal gücünün düşmesine neden olur. Veri dolaşımına yine etkin bir şekilde katılabilir ancak yükleme, indirme, izleme ve büyük boyutlu oyunları oynama gibi durumlarda daha yavaş bir hizmet alırsınız.

Üst Sınır Uygulaması Nasıl İşler?

Yeni bir pakete geçiş yaparken ödenen ücretin ve alınan hizmetin doğru orantılı olmasını istersiniz. Bunun için paket özellikleri arasında dikkat etmeniz gereken noktalardan üst sınır uygulaması, paketinizin ücretini de doğrudan etkiler. Peki bu uygulamanın sizin kullanımınıza etkileri nasıl olur? Örneğin; 50 Megabit (Mbps) hıza sahip internet paketinizin ay içinde 100 GB olan Adil Kullanım Kotasını aştığınızda yani indirme ve yükleme miktarınız bu boyuta ulaştığında hızınız otomatik olarak 3 Megabite düşer. Her kullanıcı veya paket için aynı olan bu hız, ayın sonunda paketiniz yenilenirken 50 Mbps’e yeniden ulaşır. Yani kullanımlarınız yeniden ücretlendirilmeden önce, yüksek rakamların faturaya yansımaması için alınan bir önlem olarak görülür.

Kota Uygulamasına Takılmadan Mesajlaşmak Mümkün

Adil Kullanım Noktası, birçok operatör tarafından kullanıcıların tercihlerine göre uygulanır. Ancak bu durum yapılan indirme ve yüklemelerin dışında basit düzeydeki işlemleri de etkilediği için çoğu kullanıcının ay başından itibaren korkulu rüyası haline gelir. Bunun için AKN’li mesajlaşma nedir, AKN’ye dahil olmadan iletişim kurulabilir mi gibi sorular birçok kullanıcının ortak merakı olur. Bu da sahip olduğunuz paketler içerisinde size sunulan anlık mesajlaşma imkanlarıyla alakalıdır. Kimi paketler kullanıcıya indirme ve yükleme işlemleri için bir limit uygularken WhatsApp, Line, Viber, Telegram gibi mesajlaşma uygulamaları için de sonsuz kullanım vadeder. Kimi paketler ise AKN’li limitsiz mesajlaşma olarak satışa sunulur. Bunlar da ay boyunca dilediğiniz gibi kullanabileceğiniz ancak hızı düşürülmüş tarifeler olur.

İnternet Paketinizi Seçerken İhtiyaçlarınızı Göz Önünde Bulundurun

Yeni bir tarifeye geçerken ya da evinize Wi-Fi bağlatırken tarifenizdeki ayrıntılar aldığınız hizmetten yararlanabilmeniz için önemlidir. AKK veya AKN data paketi nedir, ne anlama gelir sorularının cevaplarıyla birlikte sizin için en uygun tarifeyi seçebilirsiniz. Birçok internet sağlayıcının kullandığı data, kullanıcıların aklını karıştıran ifadelerden biridir. Aslında sadece interneti, veri akışını ifade eder. AKN data paketleri ise ay boyunca aynı altyapıyı kullanan tüm kişilerin kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmesi için limit uygulanan ürünler olur. Ay başında bir sezon dizi bitirmenizi sağlayan bu paketler ne yazık ki daha yenilenmeye haftalar kala telefon ve bilgisayarlarınızı duvara fırlatmamak için kendinizi zor tuttuğunuz bir performansa düşebilir. Bunun için tarifenizi seçerken kullanım amaçlarınızı, limit aşıldığında düşeceği hızı, varsa sınırsız mesajlaşma imkanlarını ve pakete yansıyacak fiyatları gözden geçirmeniz gerekir.


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