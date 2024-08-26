Adil Öksüz'ün kaçmasını sağlayan kilit isim tutuklandı! Şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı: ‘Bylock' itirafı…

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü'nde uygulama sırasında durdurmak istedikleri bir aracın kaçmaya başlaması üzerine takibe aldı. Polis ekipleri, sürücüyle birlikte toplam 3 kişinin bulunduğu araçtan sürücüyü indirecekleri esnada, şüpheli araçla ters istikamete girerek kaçmaya çalıştı. Araçtan indirilen 2 kişinin Cihat Yıldız ve Ahmet Hızal olduğu belirlenirken kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. 100’den fazla kamera kaydını inceleyen polis ekipleri, aracı kullanan kişinin Adem Bora olduğunu tespit ederek, kaldığı ikamete düzenlenen operasyonla yakalandı.

CİHAT YILDIZ, ÖKSÜZ YURT DIŞINA KAÇMADAN YARDIM EDEN KİŞİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Şüpheliler hakkında inceleme yapan polis, yakalanan Cihat Yıldız’ın FETÖ’nün sözde Türkiye imamı firari Adil Öksüz’ün yurtdışına kaçmasına yardım eden kişi olduğunu saptadı. Yıldız’ın yurt dışına kaçmadan 1 hafta evvel Üsküdar'da saklandığı ikamette yanında kaldığı ve ‘Rüştü’ kod adıyla örgüt üyesiyle birlikte araçla kaçmasına yardım ettiği ortaya çıktı. Ayrıca Yıldız’ın Amasya il imamı olduğu, askeri mahrem yapılanma içerisinde Hava Harp Okulu yapılanmasında genel müdür konumunda olduğu tespit edildi.

BİRBİRİNDEN FARKLI KOD İSMİ KULLANMIŞ

Adil Öksüz kaçmasına yardım eden Cihat Yıldız hakkında yapılan incelemelerde birden fazla kod adı kullandığı ortaya çıktı. Ayrıca ifadesi alınan Yıldız hakkında ortaya çıkan detaylar şaşırttı.

ByLock programını kullandığı ve Bank Asya'da hesabı olduğu tespit edilen Yıldız’ın 8 yıldır firari olarak arandığı, örgüt içerisinde Bahadır-Oğuz ve Cahit kod isimlerini kullandığı, örgütle bağını koparmayan kişilerin ülkede kalabilmeleri için gaybubet evleri ayarladığı öğrenildi.

Yine gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet Hızal’ın ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli örgüt üyesi askeri personellerden sorumlu konumda olduğu, askeri mahrem yapılanma içerisinde faaliyet gösterdiği, Bank Asya isimli bankada hesabı bulunduğu, ByLock isimli programı kullandığı ve FETÖ üyeliğinden arandığı bilgisine ulaşıldı. Örgütle halen bağlantılı olan kişilere gaybubet evi temin eden ve örgütle bağlantılı kişilerin yurt dışına kaçma girişimine yardım ettiği belirlenen Hızal’ın güncel yapılanma içerisinde aktif rol aldığı düşünülüyor. Hızal’ın ihraç öğretmen olduğu ve örgüt içerisinde 'Yavuz' kod adını kullandığı da belirlendi.

KAÇAN SÜRÜCÜ FETÖ’DEN İHRAÇ BİNBAŞIYMIŞ

Düzenlene operasyonla yakalanan Ahmet Bora’nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde binbaşı rütbesinde çalışırken KHK ile ihraç edildiği, FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem yapıldığı ortaya çıktı. Ayrıca şüphelinin firari olan örgüt üyelerinin barınma ve saklanmalarına imkân sağladığı, örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CİHAT YILDIZ KİMLİK TESPİTİNDE ‘ÖĞRETMEN’ OLARAK GÖRÜNÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki sorgularının ardından tutuklamaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderilen şüphelilerden Cihat Yıldız, hakimlikteki kimlik tespitinde mesleğinin öğretmen olduğunu belirtti. Suçsuz olduğunu savunan Yıldız, serbest bırakılmasını istedi.

Yıldız'ın avukatı da müvekkilinin serbest bırakılmasını talep ederek, tanıkların suçtan kurtulmak için iftira attıklarını iddia etti. Müvekkilinin Türkiye'deki adli makamlara güvenmediği için teslim olmadığını ancak yurt dışına da kaçmaya çalışmadığını öne süren avukat, Yıldız'ın İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı suçtan yargılandığını ve dosyanın bu mahkemeye gönderilmesi gerektiğini belirtti.

YILDIZ: ‘‘SERBEST BIRAKILMAYI TALEP EDİYORUM’’

Cihat Yıldız'ın Ahmet Hızal ile içinde yakalandığı aracın sahibi Adem Bora ise çalışmadığını, aylık gelirinin 20 bin lira olduğunu dile getirdi.

Serbest bırakılmasını isteyen Bora, "Ben bu konuda emniyette ve savcılıkta ifade verdim. O ifademi aynen tekrar ederim, önce Cihat Yıldız otostop çekti, birkaç metre ilerisinde de Ahmet Hızal otostop çekti. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" diye belirtti.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Hakimlikte alınan ifadelerin ardından iki şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Kararda, Cihat Yıldız'ın "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri yapılanmasında 'genel müdür' pozisyonunda olup, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında terör örgütünün TSK imamı olduğu değerlendirilen Adil Öksüz'ün Türkiye'de saklanmasında ve yurt dışına kaçırılmasında rol aldığı" ifade edildi.

HABERLEŞMEK İÇİN BYLOCK KULLANDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Örgüt bünyesinde kod isimleri kullandığı belirlenen Yıldız ile ilgili verilen kararda "FETÖ'nün Amasya il imamı olarak faaliyet gösterdiği, örgütün kripto haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı, örgüt elebaşının talimatından sonra Bank Asya'ya para yatırdığı, örgütün tepe yöneticileriyle irtibatı bulunduğu ve terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde örgütsel bir gizliliğe riayet etmek amacıyla kullanılan Signal isimli programın kullanıcısı olduğu" tespitleri de yer aldı.

ÖRGÜT BÜNYESİNDE AKTİF OLARAK ROL ALDI

Kararda, Yıldız'ın örgütteki pozisyonu ve darbe girişiminde etkin rol aldığı, darbe girişiminden sonraki süreçte de örgüt bünyesinde aktif olarak faaliyetlerde bulunduğu yönünde tanık ifadelerinin bulunduğu öğrenildi.

Şüpheli Adem Bora'nın tutuklanma gerekçesinde ise Cihat Yıldız ve Ahmet Hızal ile seyahat ettiğine ilişkin tespitler, kamera kayıtları ve ankesör, büfe sorgu raporuna yer verildi. Diğer şüpheli Ahmet Hızal ise çıkarıldığı başka hakimlikteki sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır