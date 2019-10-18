Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada flaş gelişme

FETÖ'nün firari sözde imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve 1'i eski Başbakanlık Müşaviri olan 28 sanık hakkında açılan dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davaya tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı. Başka suçlardan tutuklu bulunan bazı sanıklarla ise SEGBİS üzerinden bağlantı kuruldu. Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, mahkemeye gelen belgelere yönelik sanık ve avukatlarının beyanlarını aldı. Daha sonra söz hakkı verilen duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanıklar Serter Koçak, Erhan Cihangir, Ömer Doğan, Osman Gök ve Zeki Çınkır'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", "suçluları kayırma", "görevi kötüye kullanma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 27 yıla kadar hapsini isteyen savcı, sanık Hakan Kutlu'nun ise "görevi ihmal" suçundan 1 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etti. Savcı, sanıklar Murat Bayrak ve İlyas Kaytancı hakkındaki dava dosyalarının ise tefrikine karar verilmesini istedi.