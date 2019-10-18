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Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada flaş gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 14:01 | Son Güncelleme

FETÖ'nün sözde "Türk Silahlı Kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 5 sanığın 27 yıla kadar, 1 sanığın ise 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, 20 sanığın beraatına karar verilmesini ve 2 sanığın dosyasının tefrik edilmesini talep etti.

Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada flaş gelişme

FETÖ'nün firari sözde imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve 1'i eski Başbakanlık Müşaviri olan 28 sanık hakkında açılan dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davaya tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı. Başka suçlardan tutuklu bulunan bazı sanıklarla ise SEGBİS üzerinden bağlantı kuruldu. Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, mahkemeye gelen belgelere yönelik sanık ve avukatlarının beyanlarını aldı. Daha sonra söz hakkı verilen duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanıklar Serter Koçak, Erhan Cihangir, Ömer Doğan, Osman Gök ve Zeki Çınkır'ın "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme", "suçluları kayırma", "görevi kötüye kullanma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 27 yıla kadar hapsini isteyen savcı, sanık Hakan Kutlu'nun ise "görevi ihmal" suçundan 1 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etti. Savcı, sanıklar Murat Bayrak ve İlyas Kaytancı hakkındaki dava dosyalarının ise tefrikine karar verilmesini istedi.

Savcı, sanıklar Yusuf Gül, Semih Kaman, İsmail Uçar, Bilge Kağan Aksoy, Erkan Külah, Abdulsamet Güller, Serkan Çoraplı, Ahmet Camgöz, Mehmet Gökçehan Temel, Mustafa Kalkan, Kadir Yılmaz, Yakup Altındağ, Murat Bozdağ, Kenan Gülbay, Alp Aslan, Gökhan Yücel, Mehmet Akbaş, Hüsrev Arslan, Erol Özdemir ve eski Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca'nın üzerlerine atılı tüm suçlamalardan delil yetersizliğinden beraatına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, savcı mütalaasının ardından duruşmaya öğle arası verdi.

(İHA)

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