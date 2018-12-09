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Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındaki müdüre yeniden gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 18:25 | Son Güncelleme

SAKARYA'da, FETÖ/PDY'nin kilit ismi firari Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındayken, 320 boş adrese operasyon düzenlediği ve örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tahliye edilen Organize Suçlarla Mücadele Şube eski Müdürü Ercan Özoğluöz, yeniden gözaltına alındı.

Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındaki müdüre yeniden gözaltı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da, FETÖ/PDY'nin kilit ismi firari Adil Öksüz'ü arayan ekibin başındayken, 320 boş adrese operasyon düzenlediği ve örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine tahliye edilen Organize Suçlarla Mücadele Şube eski Müdürü Ercan Özoğluöz, yeniden gözaltına alındı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nce kurulan özel timin başındaki Organize Suçlarla Mücadele Şube eski Müdürü Ercan Özoğluöz, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddiasıyla haziran ayında tutuklandı. Müdür Özoğlu, yargılandığı Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce önceki gün tahliye edildi. Üyelerden birinin şerh koyduğu kararda mahkeme heyeti, delilleri karartma ve kaçma şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verildiğini belirtti. Mahkeme kararında, "Mevcut delil durumu, savunmasının alınmış olması, delillerin büyük oranda toplanmış olması, delilleri karartma ve kaçma şüphesinin bulunmaması ile tutuklu kaldığı süre ve tutukluktaki oranlılık ilkesi gözetilerek sanığın tahliyesine, yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol uygulamasına karar verilmiştir" denildi. Mahkeme heyeti, ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı'na yazı yazılmasına, İstanbul 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nden gizli tanık 'Üsküdar'ın ifade tutanağının örneğinin istenmesine karar verdi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına itiraz edildi. Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından itiraz kabul edilerek, eski polis müdürü hakkında yeniden yakalama kararı çıkardı. Polis, Ercan Özoğluöz'ü gözaltına alarak, emniyet müdürlüğüne götürdü.
320 BOŞ OPERASYON
Darbe girişimi sonrası Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Ercan Özoğluöz'un başında olduğu özel tim, FETÖ'nün 'TSK imamı' Adil Öksüz'ün yakalanması için Sakarya'da 320 boş adrese operasyon yapmıştı. Özoğluöz'ün, Adil Öksüz'ün HTS kayıtlarından İstanbul'daki plazada olduğunu gösteren bilgiyi yetkililer ile paylaşmadığı, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan kişilerin aileleriyle 22 ayrı 'WhatsApp' görüşmesi yaptığı iddia edilmişti.

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