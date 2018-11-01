Adil Öksüz’ü bırakan hakimler ile savcı Sarıkaya meslekten ihraç edildi

ANKARA, (DHA)- HAKİMLER ve Savcılar Kurulu (HSK) 2’nci Dairesi, FETÖ’nün sözde Hava Kuvvetleri İmamı firari Adil Öksüz’ü serbest bırakan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez ile Şemdinli iddianamesini yazan Ferhat Sarıkaya’yı meslekten ihraç etti.
HSK 2’nci Dairesi, bugün aldığı bir kararla haklarında açığa alma kararı bulunan hakimler Köksal Çelik ve Çetin Sönmez ile Sarıkaya’nın meslekten ihraç edildiğini açıkladı.
15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından 16 Temmuz sabahı Akıncı Üssü çevresinde gözaltına alınan isimler arasında sözde hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz de bulunuyordu. Ankara Batı Adliyesi'ne getirilen Öksüz, Savcı Cihan Ergün'e verdiği ifadede, Ankara'ya tarla bakmaya geldiğini, Keçiören'de akrabalarının evinde kaldığını ve askerlerin hiçbirini tanımadığını ileri sürmüştü. Öksüz, daha sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Hâkim Köksal Çelik, Öksüz'ü, ‘yurtdışı yasağı’ kararı vererek adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı. Savcılığın bu karara yaptığı itirazı değerlendiren Hâkim Çetin Sönmez de, tutuklamaya yönelik delil olmadığı gerekçesiyle itirazı reddetmişti. Öksüz, 21 dakika kaldığı Sincan'daki adliyeden 18 Temmuz'da çıkarak kayıplara karışmıştı.
Ferhat Sarıkaya ise TSK’ya yönelik kurulan ilk kumpasa ilişkin iddianameyi yazan savcı olarak biliniyordu. Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 9 Kasım 2005’te Umut Kitabevine bomba atılmasıyla ilgili iddianameye imza atan Sarıkaya, 15 Temmuz sonrası açığa alınmış ve FETÖ ile ilişkilerini itiraf etmişti. Sarıkaya’nın itiraflarına karşın meslekten ihraç edilmemesi tepki çekmişti.
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