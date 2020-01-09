Adil Öksüz'ü sakladıkları iddia edilen sanıklar hakim karşısında (1)

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL, (DHA) FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının en üst düzey sorumlusu olduğu iddia edilen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklardan Rüştü Karakaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Ali Sami Yıldırım, Zafer Çay ve Alper Karabulut da duruşma salonuna getirildi. ADİL ÖKSÜZ'ÜN KAYINBİRADERİ: ARANMIYORKEN KAÇMASINA NASIL YARDIM EDEBİLİRİM

Adil Öksüz'ün ablasının kocası olan sanık Ali Sami Yıldırım, "O kişi benim eniştem. Aranmıyorken kaçmasına nasıl yardım edebilirim. Kamuoyunda Adil Öksüz ile ilgili bilinenlerin yüzde 90'ını ben anlattım" dedi. Adil Öksüz'ün İstanbul'a gelişini anlatan sanık Yıldırım, "Sincan Adliyesi'nden serbest bırakıldıktan sonra taksiye biniyor ve Ankara Havalimanı'na gidiyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra kendi arabasıyla alıp kendi evime getirdim. Bu süre zarfında cep telefonu hep açık. İstirahate çekilmeden önce birlikte kahvaltı yaptık. Akşamına da kayınvalidesinin davetiyle Sakarya Akyazı'ya gitmeye karar verdi. Gece saat 02.00 sularında Akyazı'ya geçiyoruz. 18 Temmuz 2016'da serbest bırakılan kişi, 19 Temmuz 2016'ya kadar aranmıyordu. Polisler eve gelince arandığını öğrendik. Havalimanından eve getirmem kaçma suçu ve yardım yataklık olarak değerlendirilecekse, Sincan Cezaevi'nden havalimanına getiren taksici, Adil Öksüz'e bilet verenler, hostes, pilot hepsi suçludur. Akrabalık ilişkisi içinde getirmem suçsa onlar da suçlu" diye konuştu.

"ÇANTASIYLA YÜRÜDÜ GİTTİ"

Sanık Yıldırım, "Adil Öksüz akrabam, ilahiyat fakültesinden bir hocaydı. Sevgimizi ve takdirimizi kazanmış bir insan. Benim tanıdığım Adil Öksüz böyle bir insan olamaz. Darbe girişimi olmuş, 'orada ne işin var?' diye Adil Öksüz'e sordum. Tarla bakmaya gittiğini, o sırada bombardıman olduğunu, olduğu yerde jandarma görüp yardım istediğini söyledi. Akyazı'ya giderken yolda konuştuk Adil Öksüz ile. Türkiye'de durmak istemediğini, ülkeden ayrılmak istediğini söyledi. Tekrar tutuklama kararı çıkar diye tedirgin oldu. 'Sincan'da suçsuzluğun kanıtlandı, gelin avukat tutalım' dedim. Bana, 'Ben aynı şeyleri yaşamak istemiyorum' dedi. Akyazı'da telefonda birileriyle konuştu. Ardından kesin karar verdiğini gideceğini söyledi. Araba sende kalsın dedi. Çantasıyla yürüdü, gitti " şeklinde konuştu. İddianamedeki, FETÖ'nün Rusya imamlığı suçlamasına ilişkin ise sanık Yıldırım, "Rusya imamlığı suçlaması yanlış. Ben iş adamıyım" dedi. Sanık Ali Sami Yıldırım, "Biz, 'Adil Öksüz'ü yakalayamadık, akrabalarını yakaladık' pozisyonundayız. Babam Süleyman Efendi cemaatiyle yakındır, FETÖ'den hakkında dava açtılar. O gün evde bulunan herkes örgüt üyeliğinden 6,5 yıl ceza aldı. Adil Öksüz hapishanede olsa biz dışarıda olurduk" dedi. Mahkeme başkanının etkin pişmanlıktan yararlanmak ister misin sorusu üzerine sanık Ali Sami Yıldırım, "Hayır, istemiyorum" dedi.