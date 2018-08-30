HABER

Adil Öksüz'ün ABD tarafından da aranan kardeşi Kemal Öksüz Ermenistan'da gözaltına alındı

30.08.2018 15:56 | Son Güncelleme

Ermenistan polisi, ABD'nin hakkında sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından yakalama kararı çıkardığı ve Interpol tarafından aranan Kemal Öksüz, Erivan'da yakalanıp gözaltına alındı. Adil Öksüz'ün kardeşi olan Öksüz, Türkiye tarafından 'FETÖ' soruşturmasından da aranıyordu.

Adil Öksüz'ün ABD tarafından da aranan kardeşi Kemal Öksüz Ermenistan'da gözaltına alındı

ABD'de hakkında dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamaları olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından aranan ABD vatandaşı Kemal (Kevin) Öksüz, Ermenistan'da yakalanıp gözaltına alındı.

Ermenistan polisi, Öksüz'ün Interpol'le işbirliği yapılarak yakalandığını duyurdu.

Kemal Öksüz hakkında, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da 'FETÖ soruşturması' başlatılmıştı. Kemal Öksüz'ün kardeşi Adil Öksüz de 'FETÖ' soruşturmasında aranan isimlerden.

Ermenistan medyasında yer alan haberlere göre Ermenistan'da bir iş kuran Öksüz hakkında 23 Ağustos'ta uluslararası yakalama kararı çıkarıldı.

Öksüz hakkında, ABD Temsilciler Meclisi'nin Etik Komitesi'ne sahte belge sunmak dâhil dört dolandırıcılık ve sahtecilik suçlaması vardı.

Öksüz, Türk-Amerikan ve Avrasyalılar için faaliyet yürüten 'Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi' (TCAE) adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı olarak görev yapıyordu. Ermenistan basınındaki haberlere göre sivil toplum kuruluşunun amacı Türkiye ile Azerbaycan'a geziler düzenleyerek Türk vatandaşları ile Amerikan vatandaşlarını bir araya getirmekti.

(Ermenistan emniyeti Kemal (Kevin) Öksüz'ün yakalanma ve gözaltı görüntülerini resmi hesaplarından paylaştı.)

Öksüz, 2013 yılında bazı ABD Kongre üyeleriyle diğer katılımcıları Azerbaycan'a ve Türkiye'ye götürdü.

ABD yasaları uyarınca bu özel seyahatler Temsilciler Meclisi'nin Etik Komitesi tarafından düzenleniyordu. Seyahatlerin finansörlerinin de mali kaynaklar ve harcamalarıyla ilgili gerekli belgeleri doldurmaları gerekiyordu.

Öksüz, sivil toplum kuruluşunun hiçbir kaynaktan doğrudan veya dolaylı mali kaynak almadığı yönünde beyan verip belgelerde sahtecilik yapmakla suçlanıyor.

Ancak, bu seyahat harcamalarının Öksüz'ün sivil toplum kuruluşu tarafından karşılanmadığı, aralarında Azerbaycan devletine ait SOCAR petrol şirketi dahil farklı kaynaklardan mali destek aldığı ortaya çıktı.

Ermenistan medyasına göre Öksüz ayrıca, Kongre'nin dokuz üyesi ile 32 çalışanına da yüz binlerce dolarlık hediyeler vermekle suçlanıyor.

Kemal Öksüz, ABD vatandaşı olduktan sonra 'Kevin' adını aldı.

PARTNERTürk işi giyindiTürk işi giyindi
ABD'den yeni yaptırım tehdidi!ABD'den yeni yaptırım tehdidi!
Merkel'den Alman firmalara Afrika’ya yatırım çağrısıMerkel'den Alman firmalara Afrika’ya yatırım çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Galatasaray'dan Aboubakar için ikna turları!

Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Almanya'dan krizi tırmandıracak karar!

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

Son dakika! ABD ve Rusya karşı karşıya geldi: Akdeniz ve Suriye'de savaş sesleri!

İlginizi Çekebilir

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Taşlar yerinden oynayacak! Ortak ordu kuruyorlar

Diğer Haberler
Etiyopya'da askeri helikopter düştü: 18 ölü

Etiyopya'da askeri helikopter düştü: 18 ölü

Dünyaya duyurdular: 'İran nükleer anlaşmaya uyuyor!'

Dünyaya duyurdular: 'İran nükleer anlaşmaya uyuyor!'

ABD'den yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den yeni yaptırım tehdidi!

Dünyanın gözü orada! Flaş 'Türkiye' açıklaması

Dünyanın gözü orada! Flaş 'Türkiye' açıklaması

Moskova uçağında bomba paniği! Hostese saldırdı, patlatmakla tehdit etti

Moskova uçağında bomba paniği! Hostese saldırdı, patlatmakla tehdit etti

Rus Dışişleri'nden Türkiye'ye ilişkin yeni vize açıklaması! Tarih verdiler

Rus Dışişleri'nden Türkiye'ye ilişkin yeni vize açıklaması! Tarih verdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.