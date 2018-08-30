Adil Öksüz'ün ABD tarafından da aranan kardeşi Kemal Öksüz Ermenistan'da gözaltına alındı

(Ermenistan emniyeti Kemal (Kevin) Öksüz'ün yakalanma ve gözaltı görüntülerini resmi hesaplarından paylaştı.)

Öksüz, 2013 yılında bazı ABD Kongre üyeleriyle diğer katılımcıları Azerbaycan'a ve Türkiye'ye götürdü.

ABD yasaları uyarınca bu özel seyahatler Temsilciler Meclisi'nin Etik Komitesi tarafından düzenleniyordu. Seyahatlerin finansörlerinin de mali kaynaklar ve harcamalarıyla ilgili gerekli belgeleri doldurmaları gerekiyordu.

Öksüz, sivil toplum kuruluşunun hiçbir kaynaktan doğrudan veya dolaylı mali kaynak almadığı yönünde beyan verip belgelerde sahtecilik yapmakla suçlanıyor.

Ancak, bu seyahat harcamalarının Öksüz'ün sivil toplum kuruluşu tarafından karşılanmadığı, aralarında Azerbaycan devletine ait SOCAR petrol şirketi dahil farklı kaynaklardan mali destek aldığı ortaya çıktı.

Ermenistan medyasına göre Öksüz ayrıca, Kongre'nin dokuz üyesi ile 32 çalışanına da yüz binlerce dolarlık hediyeler vermekle suçlanıyor.

Kemal Öksüz, ABD vatandaşı olduktan sonra 'Kevin' adını aldı.

