Adil Öksüz'ün ABD tarafından da aranan kardeşi Kemal Öksüz Ermenistan'da gözaltına alındı

ABD'de hakkında dolandırıcılık ve sahtecilik suçlamaları olduğu gerekçesiyle Interpol tarafından aranan ABD vatandaşı Kemal (Kevin) Öksüz, Ermenistan'da yakalanıp gözaltına alındı.
Ermenistan polisi, Öksüz'ün Interpol'le işbirliği yapılarak yakalandığını duyurdu.
Kemal Öksüz hakkında, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra da 'FETÖ soruşturması' başlatılmıştı. Kemal Öksüz'ün kardeşi Adil Öksüz de 'FETÖ' soruşturmasında aranan isimlerden.
Ermenistan medyasında yer alan haberlere göre Ermenistan'da bir iş kuran Öksüz hakkında 23 Ağustos'ta uluslararası yakalama kararı çıkarıldı.
Öksüz hakkında, ABD Temsilciler Meclisi'nin Etik Komitesi'ne sahte belge sunmak dâhil dört dolandırıcılık ve sahtecilik suçlaması vardı.
Öksüz, Türk-Amerikan ve Avrasyalılar için faaliyet yürüten 'Avrasya Amerikalılar Turkuaz Konseyi' (TCAE) adlı sivil toplum kuruluşunun başkanı olarak görev yapıyordu. Ermenistan basınındaki haberlere göre sivil toplum kuruluşunun amacı Türkiye ile Azerbaycan'a geziler düzenleyerek Türk vatandaşları ile Amerikan vatandaşlarını bir araya getirmekti.
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