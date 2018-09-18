Adil Öksüz'ün baldızının yargılandığı dava

Sanık Tetik'in, eniştesi olması nedeniyle Adil Öksüz'ün örgüt içerisindeki konumunu bileceği, aynı apartmanda ikamet ettiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Tetik'in, Adil Öksüz'ün haziran ayında eşi Aynur Öksüz'ü Amerika'ya bırakıp geldiğini ve 13 Temmuz 2016'da siyah renkli bir araçla Ankara'ya gittiğini bildiği, Öksüz'ü ailesi ile birlikte yaşadığı ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu ve darbe teşebbüsünün planlayıcılarından olan Öksüz'ü yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı anlaşılmıştır. Sanığın örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini, hedef ve yöntemlerini benimseyerek gönüllü olarak örgüt hiyerarşisine dahil olmayı tercih ettiği, gerek görevi sırasındaki şahsi gerek mali faaliyetleri dolayısıyla terör örgütüne finansman sağladığı anlaşılmıştır."

İddianamede ayrıca, sanık Tetik'in "ByLock" programının kullanıldığının tespit edildiği aktarılarak, Tetik'in Bank Asya'da hesabının bulunduğu, hesabını aktif kullandığı belirtildi.

