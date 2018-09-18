Adil Öksüz'ün baldızının yargılandığı dava

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, FETÖ'nün darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik'in yargılanmasına devam edildi.
Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Tetik ile avukatı ve yakınları katıldı.
Sanık Tetik, önceki duruşmadaki beyanlarını tekrarladığını belirterek, beraatını istedi.
Daha sonra söz alan sanığın avukatı da müvekkilinin kullandığı cihazda "ByLock" olmadığını öne sürerek, sanığın beraatını talep etti.
Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanmasını istedi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı 15 Kasım'a erteledi.
- İddianameden
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık Adil Öksüz'ün baldızı Belkıs Nur Tetik hakkında "anayasayı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Sanık Tetik'in, eniştesi olması nedeniyle Adil Öksüz'ün örgüt içerisindeki konumunu bileceği, aynı apartmanda ikamet ettiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:
"Tetik'in, Adil Öksüz'ün haziran ayında eşi Aynur Öksüz'ü Amerika'ya bırakıp geldiğini ve 13 Temmuz 2016'da siyah renkli bir araçla Ankara'ya gittiğini bildiği, Öksüz'ü ailesi ile birlikte yaşadığı ikametinde saklayarak kendi örgüt bağını da ortaya koyduğu ve darbe teşebbüsünün planlayıcılarından olan Öksüz'ü yetkili makamlara bildirmeyerek kaçmasına imkan sağladığı anlaşılmıştır. Sanığın örgütün kuruluş amaçlarını, faaliyet ve eylemlerini, hedef ve yöntemlerini benimseyerek gönüllü olarak örgüt hiyerarşisine dahil olmayı tercih ettiği, gerek görevi sırasındaki şahsi gerek mali faaliyetleri dolayısıyla terör örgütüne finansman sağladığı anlaşılmıştır."
İddianamede ayrıca, sanık Tetik'in "ByLock" programının kullanıldığının tespit edildiği aktarılarak, Tetik'in Bank Asya'da hesabının bulunduğu, hesabını aktif kullandığı belirtildi.
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