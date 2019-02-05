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Adil Öksüz’ün kayınvalidesinin yargılanmasına devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 13:28 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sözde hava kuvvetleri imamı olan Adil Öksüz’ün kayınvalidesi olan tutuksuz sanık Hatice Yıldırım’ın davasına devam edildi.FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlatmış olduğu soruşturmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) sözde hava kuvvetleri imamı olan Adil Öksüz’ün kayınvalidesi olan tutuksuz sanık Hatice Yıldırım’ın davasına devam edildi.
FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe teşebbüsü sonrasında Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlatmış olduğu soruşturmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sakarya’da, FETÖ kapsamında firari olan örgütün sözde Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz’ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım’ın yargılanmasına devam edildi. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen davaya tutusuz sanık Hatice Yıldırım katılmazken, avukatları hazır bulundu.
Sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti sanık Yıldırım’ın Akyazı İlçe Seçim Kurulu ve Ferizli Noterliğinde bulunan imza aslını içeren belgeler ile bilirkişiden Bank Asya raporunun istenmesine, sanığın imza ve yazı örneklerinin alınmasına karar verdi.

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