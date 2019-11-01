HABER

Adil Öksüz'ün serbest bırakılması davasında 24 sanığa beraat 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 18:30 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen Adil Öksüz’ün, yakalandıktan sonra serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen Adil Öksüz’ün, yakalandıktan sonra serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 24 sanık için beraat kararı verilirken, 2 sanığa 'görevi kötüye kullanma'dan 5 ay hapis cezası verildi, 2 sanığın ise dosyası ayrıldı.
Ankara 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce görülen davanın karar duruşmasına, bu dosyada tamamı tutuksuz 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve 1'i eski Başbakanlık Müşaviri 28 sanık katıldı. Sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının ardından son sözleri alındı. Sanıkların tamamı, Adil Öksüz’ün serbest kalması ile ilgili sorumlulukları olmadığını ileri sürerek, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme', 'suçluları kayırma', 'görevi kötüye kullanma' suçlamalarını kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, eski Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca ile Yusuf Gül, Semih Kaman, İsmail Uçar, Bilge Kağan Aksoy, Erkan Külah, Abdulsamet Güller, Serkan Çoraplı, Ahmet Camgöz, Mehmet Gökçehan Temel, Mustafa Kalkan, Kadir Yılmaz, Yakup Altındağ, Murat Bozdağ, Kenan Gülbay, Alp Aslan, Gökhan Yücel, Mehmet Akbaş, Hüsrev Arslan, Erol Özdemir, Serter Koçak, Hakan Kutlu, Erhan Cihangir ve Ömer Doğan'ın beraatine hükmetti. Osman Gök ve Zeki Çınkır'a 'görevi kötüye kullanma' suçundan 5'er ay hapis cezası verilirken, hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Murat Bayrak ve İlyas Kaytancı’nın ise dosyasının ayrılmasına karar verildi.

PARTNER Erotik film yönetmeninde tartışma yaratacak sözler: Porno filmlerde kadınlar... Erotik film yönetmeninde tartışma yaratacak sözler: Porno filmlerde kadınlar...
"Boğaziçi'nde imar yetkisi zaten İBB'de değildir""Boğaziçi'nde imar yetkisi zaten İBB'de değildir"
Polisi alarma geçiren olay! Çocuk dilendirmekten sabıkası çıktıPolisi alarma geçiren olay! Çocuk dilendirmekten sabıkası çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sneijder'i yıkan haber! Kanser...

Sneijder'i yıkan haber! Kanser...

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Bunu yapmayan yandı!

Bunu yapmayan yandı!

Türk-Rus devriyesi başladı! MSB'den açıklama

Türk-Rus devriyesi başladı! MSB'den açıklama

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara'da sürücüyü şoka sokan kaza

Ankara'da sürücüyü şoka sokan kaza

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisi alarma geçiren şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Polisi alarma geçiren olay! Çocuk dilendirmekten sabıkası çıktı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

Son dakika: Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin 2 sanığa 5 ay hapis

Adil Öksüz davasında karar!

Bolu’ya mevsimin ilk karı düştü

Kar bir anda bastırdı! Beyaza büründü

Güvenlik korucusu silahın kazara ateş alması sonucu şehit düştü

Acı haber! Güvenlik korucusu şehit oldu

İstanbul'a yeni baraj! Şile- Ağva tarafına yapılacak

İstanbul'a yeni baraj! İşte yapılacağı yer

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.