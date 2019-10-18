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Adil Öksüz'ün serbest bırakılması davasında 6 sanığa hapis cezası istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 15:31 | Son Güncelleme

  FETÖ/PDY'nin darbe girişimi ardından, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) imamı olduğu iddia edilen Adil Öksüz'ün, yakalandıktan sonra serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanığın tutuksuz yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

FETÖ/PDY'nin darbe girişimi ardından, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) imamı olduğu iddia edilen Adil Öksüz'ün, yakalandıktan sonra serbest bırakılmasına ilişkin 28 sanığın tutuksuz yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, 5 sanığın 27, bir sanığın ise 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. 20 sanığın beraatını isteyen savcı, 2 sanığın dosyasının ayrılmasını istedi.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, bu dosyada tamamı tutuksuz 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık Müşaviri 28 sanık katıldı. Mahkeme heyeti, dosyaya gelen belgeler ile ilgili sanık ve avukatlarının beyanlarını aldıktan sonra mütalaa için savcıya söz verdi. Savcı, sanıklardan Serter Koçak, Erhan Cihangir, Ömer Doğan, Osman Gök ve Zeki Çınkır'ın, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme', 'suçluları kayırma', 'görevi kötüye kullanma' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 27 yıla kadar hapsini istedi. Sanık Hakan Kutlu'nun 'görevi ihmal' suçundan 1 yıla kadar hapsini talep eden savcı, 20 sanığın beratını, 2 sanığın da dosyasının ayrılmasını talep etti.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

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