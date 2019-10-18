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Adil Öksüz'ün serbest bırakılması davasında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 17:43 | Son Güncelleme

FETÖ'nün firari "imamı" Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 28 sanıklı dava, esasa ilişkin savunmaların alınması için 1 Kasım'a ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari "imamı" Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 28 sanıklı dava, esasa ilişkin savunmaların alınması için 1 Kasım'a ertelendi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı diyecekleri sorulan sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı savunmalarını hazırlayabilmek için kendilerine süre verilmesini talep etti.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme, esas hakkındaki savunmaların hazırlanabilmesi için süre verilmesi talebini kabul ederek, duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.

- Mütalaadan

Duruşmanın öğleden önceki kısmında esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Harun Çetinkaya, sanıklardan 20'sinin beraatini, 2 sanığın dosyasının tefrik edilmesini talep etmişti.

Mütalaada ayrıca, bir sanığın "görevi ihmal"den 3 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması, 5 sanığın ise "görevi kötüye kullanmak", "suç delillerini yok etmek", "suçluyu kayırma", "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçlarından 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

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Adil Öksüz Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ mütalaa

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