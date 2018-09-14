Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 12'si asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık müşaviri 27 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tümü tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları hazır bulundu.
ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle başka bir davadan Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Kenan Gülbay ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Tanık olarak dinlenen Jandarma Uzman Onbaşı İsmail Küçük, 15 Temmuz 2016'da izinli olduğunu, o dönemde Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptığını ve daha önce verdiği ifadenin geçerli olduğunu belirtti.
Darbe girişiminin ardından Ankara Batı Adliyesi'nde şüphelilerin sevkinde görevlendirildiğini dile getiren Küçük, Adil Öksüz'ü tanımadığını, Öksüz'ü olayın ardından basından tanıdığını söyledi.
Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, tanığın ifadesinin ardından sanıklar ve avukatlarının beyanlarını dinledi.
Yurt dışına çıkış yasağı ile haklarında adli kontrol tedbiri bulunan sanıklar, bu yasak ve uygulamaların kaldırılmasını talep etti.
Mahkemenin ara kararını açıklayan Köksal, sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
- İddianame
İddianamede, FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" Adil Öksüz'ün darbe girişimi sonrası yakalanmasının ardından düzenlenen tutanakların zamanında adliyeye gönderilmediği, üzerinde ele geçirilen suç delili niteliğindeki eşyanın gerekli incelemeler yaptırılmadan Öksüz'e teslim edildiği ve Ankara Batı Adliyesi'ne ulaştırılan soruşturma evrakının eksik olduğu belirtiliyor.
Öksüz'ün korunmasına yönelik kamu görevlileri hakkında da soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede, FETÖ'nün faaliyetleri ve özellikle 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimiyle silahlı terör örgütü olduğunun kanıtlandığı ifade ediliyor.
İddianamede, sanıklar hakkında ayrı ayrı "silahlı terör örgütüne üye olma", "silahlı örgüt üyesi olmamakla birlikte silahlı örgüt adına suç işleme", "görevi kötüye kullanma", "suç delillerini yok etme", "gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma" ve bir sanık için ise "örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme ve suçluyu kayırma" suçlarından hapis cezası talep ediliyor.
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