Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasına ilişkin dava

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 12'si asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık müşaviri 27 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tümü tutuksuz yargılanan sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle başka bir davadan Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Kenan Gülbay ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tanık olarak dinlenen Jandarma Uzman Onbaşı İsmail Küçük, 15 Temmuz 2016'da izinli olduğunu, o dönemde Çankaya İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptığını ve daha önce verdiği ifadenin geçerli olduğunu belirtti.

Darbe girişiminin ardından Ankara Batı Adliyesi'nde şüphelilerin sevkinde görevlendirildiğini dile getiren Küçük, Adil Öksüz'ü tanımadığını, Öksüz'ü olayın ardından basından tanıdığını söyledi.

Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, tanığın ifadesinin ardından sanıklar ve avukatlarının beyanlarını dinledi.