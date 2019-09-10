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Adil Öksüz'ün toplantı düzenlediği iddia edilen otelle ilgili dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 18:35 | Son Güncelleme

FETÖ'nün hain darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün, Adana'da örgüt toplantısı yaptığı öne sürülen otelin sahibi ve işletmecisi ile iki çalışanının "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi

FETÖ'nün hain darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün, Adana'da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin sahibi ve işletmecisi ile iki çalışanı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Adli tatilde, celse arası adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen FETÖ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen sanık otel işletmecisi K.E. ile tutuksuz sanıklar otelin sahibi O.K. ve çalışanlar Z.E. ile A.K. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Söz hakkı verilen sanık avukatları ise esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek, esasa ilişkin savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ/PDY terör örgütü Günışığı otel mütalaa

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