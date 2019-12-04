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Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı iddia edilen otelin işletmecisi ve eşine hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 13:10 | Son Güncelleme

Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı iddia edilen otelin işletmecisi ve eşine hapis

FETÖ'nün hain darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün Adana'da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin işletmecisine "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay, eşine de 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen tutuksuz sanıklar otel işletmecisi Kemal Erşahbaz ve otel çalışanı eşi Zeynep Erşahbaz, otelin sahibi O.K. ve çalışan A.K. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık Kemal Erşahbaz savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi, oteldeki kameraların Adil Öksüz tarafından yönünün değiştirildiği iddiasının gerçek olmadığını ileri sürdü.

FETÖ/PDY üyesi olmadığını söyleyen Erşahbaz, "Ben Adil Öksüz'ün katıldığı bir toplantıyı organize etmedim. Hakkımdaki tanık beyanları doğru değildir. FETÖ'nün gizli iletişimde kullandığı şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemedim ve kullanmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını iddia ederek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek sanıkların üzerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan Kemal Erşahbaz'ı 7 yıl 6 ay, eşi Zeynep Erşahbaz'ı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatlerine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ/PDY davası hüküm karar

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