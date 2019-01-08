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Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı iddia edilen otelle ilgili dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 18:32 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün, Adana'da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin sahibi ve işletmecisi ile 2 çalışanının, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi

FETÖ'nün darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün, Adana'da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin sahibi ve işletmecisi ile 2 çalışanı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen tutuklu sanıklar otelin sahibi O.K. ve işletmecisi K.E, çalışanları Z.E. ve tutuksuz sanık A.K. ile avukatları katıldı.

Sanık K.E. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, otele Adil Öksüz'ün geldiği iddiasının yalan olduğunu söyledi.

FETÖ/PDY terör örgütüyle bir bağlantısının olmadığını öne süren K.E, ''Ben Adil Öksüz’ü tanımıyorum. Adil Öksüz’ün katıldığı bir toplantıyı organize etmedim. Tanık beyanları gerçeği yansıtmamaktadır. Adil Öksüz otelimizde kalmadı. Bu şahsın ismini medyadan öğrendik." iddiasında bulundu.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ya da beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık O.K'nin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Erteleme FETÖ terör örgütü savunma tutuklu sanıklar

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