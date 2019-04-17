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Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı iddia edilen otelle ilgili dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 12:54 | Son Güncelleme

FETÖ'nün hain darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz'ün, Adana'da örgüt toplantısı yaptığı öne sürülen otelin sahibi ve işletmecisi ile iki çalışanının "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi

FETÖ'nün hain darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün, Adana'da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin sahibi ve işletmecisi ile iki çalışanı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen tutuklu sanıklar otel işletmecisi K.E. ve çalışanı Z.E, tutuksuz sanıklar otelin sahibi O.K. ve çalışan A.K. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık K.E. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, oteldeki kameraların Adil Öksüz tarafından yönünün değiştirildiği iddiasının gerçek olmadığını ileri sürdü.

FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını savunan K.E, "Ben Adil Öksüz'ü tanımıyorum. Adil Öksüz'ün katıldığı bir toplantıyı organize etmedim. Tanık beyanları doğru değildir. FETÖ'nün gizli iletişimde kullandığı şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemedim. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Z.E. de otelde örgütsel bir toplantıya tanıklık etmediğini ve FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmadığını iddia etti.

Sanık O.K. ve A.K. de suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanıkların üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Z.E'nin tutuklulukta kaldığı süre ve delilleri karartma ihtimalinin bulunmamasını dikkate alınarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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Erteleme FETÖ/PDY terör örgütü savunma tahliye tutuklu sanık

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