Adil Öksüz'ün toplantı yaptığı iddia edilen otelle ilgili dava

FETÖ'nün hain darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün, Adana'da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin sahibi ve işletmecisi ile iki çalışanı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması görüldü.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya FETÖ ile bağlantılı oldukları iddia edilen tutuklu sanıklar otel işletmecisi K.E. ve çalışanı Z.E, tutuksuz sanıklar otelin sahibi O.K. ve çalışan A.K. ile avukatları hazır bulundu.

Sanık K.E. savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, oteldeki kameraların Adil Öksüz tarafından yönünün değiştirildiği iddiasının gerçek olmadığını ileri sürdü.

FETÖ terör örgütü üyesi olmadığını savunan K.E, "Ben Adil Öksüz'ü tanımıyorum. Adil Öksüz'ün katıldığı bir toplantıyı organize etmedim. Tanık beyanları doğru değildir. FETÖ'nün gizli iletişimde kullandığı şifreli haberleşme programı ByLock'u yüklemedim. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.