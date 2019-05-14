Adil Öksüz’ün yeğenine 2 yıl 1 ay hapis

FETÖ’nün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" firari Adil Öksüz’ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz, ‘suçluyu kayırmaya teşebbüs’ suçundan 2 yıl 1 ay hapse mahkum edildi.

ABD’ye evrak gönderdiği iddiasıyla tutuklanan FETÖ’nün sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" firari Adil Öksüz’ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz’ün, örgüt üyeliği iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Esmaül Hüsna Öksüz ile avukatı hazır bulundu.

Duruşmanın başlamasının ardından mahkeme heyeti başkanı, sanığa ait dijital materyallerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunun dosyaya sunulduğu ve raporda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığına yönelik tespit olduğu belirtildi. Raporun okunmasının ardından duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu.

Savcı mütalaasında, sanık hakkında daha önce "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan dava açıldığını ancak sanığın suçunun "silahlı terör örgütüne yardım" suçu kapsamında kaldığını belirterek, sanığın bu suçtan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu. Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Öksüz, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraatini istedi.

Son savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Esmaül Hüsna Öksüz’ün, "suçluyu kayırmaya teşebbüs etme" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, Öksüz’ün "yurt dışına çıkış yasağı" konularak tahliyesine karar verdi.

Olayın geçmişi

İstanbul polisi, Esmaül Hüsna Öksüz’ün kargo ile ABD’ye önemli örgütsel evrak göndereceği istihbaratı üzerine çalışma başlatmış, Öksüz, alıcı olarak E.S. isminin yazıldığı zarfı kargo yetkilisine teslim ettiği sırada suçüstü yakalanmıştı. Yapılan incelemede zarfta, Adil Öksüz’ün kardeşi ve örgütün sözde "Üsküdar il imamlığı"nı yaptığı gerekçesiyle aranan Mehmet Öksüz, tutuklu olan eşi Şenay Öksüz ve çocukları Zeynep Şeyma Öksüz’e ait bazı evrak bulunmuştu.

Olayın ardından tutuklanan Öksüz hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.



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