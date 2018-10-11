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Adil Öksüz'ün yeğeninin FETÖ davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 13:58 | Son Güncelleme

FETÖ'nün sözde "TSK imam" Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz'ün "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanmasına devam edildi - ABD'ye evrak gönderirken yakalan sanık Öksüz, söz konusu evrakları Adil Öksüz'ün kardeşi Mehmet Öksüz istediği için yaşı küçük yeğeni Şeyma Öksüz'ün yerine göndermeye çalıştığını öne sürdü

İSTANBUL (AA) - ABD'ye evrak gönderirken suçüstü yakalanan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "TSK imam" Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz'ün yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık Öksüz'ün avukatı Savaş İşleyen, müvekkili hakkında yalan haber yapıldığını iddia ederek, duruşmanın basına kapalı oturumda gerçekleştirilmesini istedi. Talebi reddeden mahkeme heyeti, yargılamanın açık oturumda yapılmasını kararlaştırdı.

Dosyaya gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, sanık Öksüz’ün hesabına Garmet Tıbbi Teknolojik İşlemler tarafından 41 bin liralık havale yapıldığının tespit edildiğini, şirket sahibi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması yürütüldüğünü ifade etti. Sanığın Bank Asya hesabındaki hareketlere ilişkin tespitlerin de dava dosyasına girdiğini aktaran mahkeme başkanı, sanığa gelen evraklara ilgili diyeceği olup olmadığını sordu.

Sanık Öksüz, hakkındaki iddialara reddederek, "Ben yasa dışı herhangi bir şey yapmadım. Ben sadece bir çocuğa yardımcı olmak için bu duruma düştüm. Bu kadar zamandır tutukluyum ama neden tutuklu olduğumu bilmiyorum. Ben artık normal bir insan olmak istiyor, normal insanlar gibi yaşamak istiyorum. Adaleti ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Mahkeme başkanı bunun üzerine sanığa, geçtiğimiz duruşmada yaptığı savunmasında, evrakları 13 yaşındaki Şeyma Öksüz'ün yerine posta yoluyla göndermeye çalıştığını söylediğini hatırlatarak, bahsi geçen evrakı neden dijital ortamda telefonla göndermediğini, ikisi arasında ne fark olduğunu sordu.

Sanık Öksüz, Şeyma Öksüz’ün babasının evrakın fotokopi şeklinde gönderilmesini istediğini öğrendiği için bu yolu kullandığını, ikisi arasında bir fark görmediğini söyledi.

Sanığın ardından söz alan avukatı İşleyen, duruşma salonunda bulunan gazetecilerin başka gündemler varken neden bu duruşmayı izlediğini sorarak, müvekkili hakkında yalan yanlış haberler yapıldığını öne sürdü.

İşleyen, müvekkili hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve atılı suçun vasıf ve mahiyetini dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esmaül Hüsna Öksüz'ün kargo ile ABD'ye önemli örgütsel evrak göndereceği istihbaratı üzerine çalışma başlatmış, Öksüz, alıcı olarak E.S isminin yazıldığı zarfı kargo yetkilisine teslim ettiği sırada suçüstü yakalanmıştı.

İnceleme sonucu zarfta, Adil Öksüz'ün kardeşi ve örgütün sözde Üsküdar il imamlığını yaptığı gerekçesiyle aranan Mehmet Öksüz, tutuklu olan eşi Şenay Öksüz ve çocukları Zeynep Şeyma Öksüz'e ait bazı evraklar bulunmuştu.

Esmaül Hüsna Öksüz'ün ifadesinde, paketin kendisine ait olduğunu ve Mehmet Öksüz'ün talimatı üzerine kargo ile göndermeye çalıştığını söylediği öğrenilmişti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Öksüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Esmaül Hüsna Öksüz hakkında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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Adil Öksüz Esmaül Hüsna Öksüz FETÖ

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