Adil Öksüz'ün yeğeninin FETÖ davası

İSTANBUL (AA) - ABD'ye evrak gönderirken suçüstü yakalanan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "TSK imam" Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz'ün yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık Öksüz'ün avukatı Savaş İşleyen, müvekkili hakkında yalan haber yapıldığını iddia ederek, duruşmanın basına kapalı oturumda gerçekleştirilmesini istedi. Talebi reddeden mahkeme heyeti, yargılamanın açık oturumda yapılmasını kararlaştırdı.

Dosyaya gelen evrakları okuyan mahkeme başkanı, sanık Öksüz’ün hesabına Garmet Tıbbi Teknolojik İşlemler tarafından 41 bin liralık havale yapıldığının tespit edildiğini, şirket sahibi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması yürütüldüğünü ifade etti. Sanığın Bank Asya hesabındaki hareketlere ilişkin tespitlerin de dava dosyasına girdiğini aktaran mahkeme başkanı, sanığa gelen evraklara ilgili diyeceği olup olmadığını sordu.

Sanık Öksüz, hakkındaki iddialara reddederek, "Ben yasa dışı herhangi bir şey yapmadım. Ben sadece bir çocuğa yardımcı olmak için bu duruma düştüm. Bu kadar zamandır tutukluyum ama neden tutuklu olduğumu bilmiyorum. Ben artık normal bir insan olmak istiyor, normal insanlar gibi yaşamak istiyorum. Adaleti ve tahliyemi istiyorum." dedi.