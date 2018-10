Adil Yiğit: Beni gönderirlerse Almanya’nın ayıbı olur

DW: Die Zeit gazetesinde bir şöyleşiniz var. Meslektaşlarınızdan da dayanışma görmediğinizi söylüyorsunuz. Meslektaşlarınızdan nasıl bir dayanışma beklediniz?

Yiğit: Soru sormak için üç-dört defa parmak kaldırdım, dikkate almadılar. Ben de üzerimdeki kazağı çıkarttım ve söz konusu tişörtle fotoğraf çekmeye kalktım. Benim tepkim bu oldu. Tişörtlü protestoda bireysel bir beklentim yoktu. Ama orada isterdim ki bir grup gazeteci arkadaşımız fotoğraf ya da kameralarını yere bıraksaydı. "Meslektaşımız burada bağırmadı, çağırmadı, niçin onu dışarıya atıyorsunuz” diye tepki gösterselerdi, durum çok farklı olurdu.

DW: Peki böyle bir eylemi nasıl ve neden planladınız?

Yiğit: Erdoğan gelmeden bir gün önce Can Dündar ile ilgili sosyal medyaya çok sayıda haber düştü. Birçok özetle Can Dündar katılırsa Erdoğan’ın basın toplantısını iptal edeceği yazıldı. Türkiye'de dönem dönem mülteciler konusunu Almanya'ya karşı şantaj malzemesi haline getiren Erdoğan bu defa da Can Dündar üzerinden şantaj yaptı. Bunu görünce inanamadım. Almanya'nın göbeğinde, şantajına devam ediyor. Ben de Erdoğan gelmeden bir gün önce gittim üzerinde "Pressefreiheit für Journalisten in der Türkei' (Gazetecilere Özgürlük) yazılı tişört yaptırdım. Bir saat bile sürmedi.