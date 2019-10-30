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Adilcevaz köylerindeki öğrenciler, sinemayla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 10:18 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Adilcevaz ilçesindeki köy okullarında eğitim gören öğrenciler, Gezen Sinema TIR’ı sayesinde ilk kez sinemayla buluştu.

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ, (Bitlis), (DHA) - BİTLİS’in Adilcevaz ilçesindeki köy okullarında eğitim gören öğrenciler, Gezen Sinema TIR’ı sayesinde ilk kez sinemayla buluştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle sinema kültürüyle tanışmamış çocuklara ulaşmak adına Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerini dolaşan Gezen Sinema TIR’ı, Adilcevaz Kaymakamlığı'nın girişimleriyle ilçeye getirildi. İlçeye bağlı Göldüzü köyünde kurulan gezen TIR içinde gösterime sunulan sinema filmlerini izleyen öğrenciler, ilk defa sinema izlemenin keyfini yaşadı. Adilcevaz İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, köy okullarında eğitim gören öğrencilerin bu sayede sinema ile buluştuklarını belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın işbirliğiyle oluşturulan proje kapsamında Gezen Sinema TIR’ı sayesinde köy çocukları sinema ile buluşmanın heyecanını yaşadı. Böyle güzel ve anlamlı bir etkinliğin öğrencilerimize kazandırılması noktasında desteklerini esirgemeyen kaymakamımıza teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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