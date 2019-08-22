Adilcevaz ve İpekyolu kaymakamlıklarında yer değişikliği

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından Van Vali Yardımcısı iken Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamlığı'na atanan Vali Yardımcısı Sinan Aslan'ın, atama yeri değiştirilerek Van'ın Merkez İpekyolu Kaymakamlığı’na atandı. İpekyolu Kaymakamlığı'na atanan Tunahan Çil ise Adilcevaz'a atandı.

Sinan Aslan Van’da vali yardımcılığı yaparken 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Adilcevaz Kaymakamı olarak atanmıştı. Aslan, yeni atama ile daha önce görev yaptığı Van’a geri döndü.

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