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Adilcevaz'da 40 kadın, korucu olmak için ter döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 11:26 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde görev yapacak 3 kadın güvenlik korucusu için açılan kadroya başvuran 40 aday, kondisyon ve dayanıklılık testinden geçirildi.

Adilcevaz'da 40 kadın, korucu olmak için ter döktü

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde görev yapacak 3 kadın güvenlik korucusu için açılan kadroya başvuran 40 aday, kondisyon ve dayanıklılık testinden geçirildi.
Adilcevaz Kaymakamlığı tarafından açılan 3 kadın güvenlik korucusu kadrosu için 40 kişi başvuru yaptı. Adilcevaz Şehir Stadyumu'nda askeri personel gözetiminde başlayan mülakatlarda 400 metre koşan adaylar, daha sonra durarak atlama ve mekikten oluşan dayanıklılık testinden geçirildi. Koşu sırasında adaylardan bazıları baygınlık geçirdi. Adaylar, fiziki yeterlilik sınavında dereceye girmek için birbirileriyle kıyasıya mücadele ederken, aileleri de büyük heyecanla onları izledi.
Kondisyon ve dayanıklılık testini kazanan adaylar, daha sonra sözlü mülakat sınavına katılacak. Sınavı kazanan 3 aday, Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapacak.

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Adilcevaz'da 40 kadın, korucu olmak için ter döktüAdilcevaz'da 40 kadın, korucu olmak için ter döktüAdilcevaz'da 40 kadın, korucu olmak için ter döktüAdilcevaz'da 40 kadın, korucu olmak için ter döktü

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