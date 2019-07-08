HABER

Adilcevaz’da 50 bin sazan yavrusu tatlı su ile buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 17:18 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Aygır Gölü'ne Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce üretimi yapılan ve nesli tehlike altında olan 50 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Adilcevaz’da 50 bin sazan yavrusu tatlı su ile buluştu

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA) - BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Aygır Gölü'ne Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce üretimi yapılan ve nesli tehlike altında olan 50 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.
Türkiye'nin su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakalığı'nca başlatılan 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması' projesi kapsamında Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Aygır Gölü'ne 50 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı. Konuyla ilgili Bitlis Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemiz su kaynaklarındaki nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi, farklı nedenlerle zarar gören su ürünleri stoklarının takviyesi, bilimsel temele dayalı balıklandırma metodunun uygulanması amacıyla bakanlığımızca yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması' projesinin 2019 yılı üretim ve balıklandırma programı kapsamında Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından üretimi gerçekleştirilen 50 bin adet sazan balığı yavrusu, ilimiz Adilcevaz ilçe sınırları içerisindeki Aygır Gölü'ne bırakılmıştır" denildi.

FOTOĞRAFLI

Adilcevaz’da 50 bin sazan yavrusu tatlı su ile buluştu

PARTNERO araç yeniden tasarlandı! Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi...O araç yeniden tasarlandı! Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi...
TÜM-İŞ Konfederasyonu’ndan Mızraklı’ya ziyaretTÜM-İŞ Konfederasyonu’ndan Mızraklı’ya ziyaret
Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdiEvindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Sıla'dan tepki çeken 15 Temmuz konseri! Kültür Bakanlığından açıklama geldi

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Yunanistan seçimlerine Türkiye'den ilk tepki

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Ali Babacan AK Parti kurucu üyeliğinden istifa etti

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor!

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

Pendik'teki trafik magandaları adliyeye sevk edildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Balıkçıların ağına takıldı! İmha edilecek

Balıkçıların ağına takıldı! İmha edilecek

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakkari'de Teğmen Güngör Dolunay'ı şehit eden teröristlerden 3’ü etkisiz hale getirildi

Teğmen Güngör Dolunay'ın kanı yerde kalmadı

Melih Gökçek'in evindeki kamera sistemi söküldü

Evindeki kamera sistemi söküldü! Böyle tepki gösterdi

Son dakika: Meteoroloji'den Edirne ve Tekirdağ için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

Tunceli'de 'leopar' görüntülendiği iddiaları üzerine yetkililer harekete geçti

Bu görüntü çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Kocaeli'de kendisine yol vermeyen gence kurşun yağdırdı!

Yol vermeyen gence kurşun yağdırdı!

Pendik'te araca saldıran şüphelilerin ifadelerinin alındığı polis merkezinin amiri açığa alındı

Pendik'teki olayda flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.