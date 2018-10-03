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Adilcevaz'da ceviz hasadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 10:13 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde ekim ayına girilmesi ile birlikte ceviz hasadına başlandı.

Adilcevaz'da ceviz hasadı

Orhan AŞAN- Özcan ÇİRİŞ- Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde ekim ayına girilmesi ile birlikte ceviz hasadına başlandı. Büyüklüğü, lezzeti ve yağ oranıyla Türkiye'nin en kaliteli cevizlerinden olan Adilcevaz cevizinde bu yıl yaklaşık bin 175 ton ürün bekleniyor.
Bitlis kent merkezine yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta bulunan ve kaliteli ceviziyle ün kazanan Van Gölü kıyısındaki Adilcevaz ilçesinde yoğun bir ceviz hasadı yapılıyor. Sahili, tarihi dokusu ve sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleriyle görenleri kendisine hayran bıraktıran Adilcevaz'daki ceviz hasadı, bir taraftan dededen kalma sırık usulüyle, bir taraftan da teknolojik imkanlardan yararlanılarak traktöre bağlanan sirkeleme makineleriyle yapılıyor. Üreticiler yoğun bir çalışma içerisine girerken, bu durum ilçede yaşayan 7'den 70'e herkese de büyük heyecan yaşatıyor.
Kaliteli ceviz çeşitleri arasında bulunan ve piyasada kilosu 25 liradan satılan cevizin bu yılki verimi ise beklenenin altında. İlçe Tarım Müdürü Selami Savaş, bunun mevsimsel faktörlerden kaynaklandığını belirtti. Savaş, geçen yıllara oranla kar yağışının çok az olduğunu, bunu da ceviz üretiminin düşmesine neden olduğunu söyledi. İlçede 47 bin hasat edilen, 150 bin tohumdan üretilen çöyür fidanı ve 25 bin aşılı fidan olduğunu anlatan Savaş, bu yıl bin 175 ton ürün beklediklerini, geçen yılki verimin ise bin 600 ton olduğunu ifade etti.
İlçenin en büyük ceviz üreticilerinden olan Mehmet Akkoyun (53) ise ceviz için yetkililerden destek beklediklerini söyledi. Babadan kalma ceviz üretimini büyük bir heyecanla sürdüren 4 çocuk babası Akkoyun, rakım ve ikliminin ceviz üretimene elverişli olduğunu, bundan dolayı da verilen desteklerin artırılması gerektiğini söyledi. Tarım İl Müdürlüğü'nün verdiği desteklerle 6 sera kurup, burada sertifikalı aşılı ceviz fidanı üretimi yaptığını anlatan Akkoyun, "Aşılı fidan yetiştiriciliğini büyük bir titizlikle ve özveriyle yapıyorum. Yetiştirdiğim sertifikalı aşılı ceviz fidanlarını da Türkiye'nin her tarafına gönderiyorum. 5 yılda 100'ün üzerinde bahçe kurdum" dedi.

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Adilcevaz'da ceviz hasadıAdilcevaz'da ceviz hasadıAdilcevaz'da ceviz hasadıAdilcevaz'da ceviz hasadı

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