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Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 09:30 | Son Güncelleme

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yetişen ve ünü dünyaya yayılan meşhur cevizin hasadına başlandı.Daha önceleri eski usul sırıklarla yapılan hasat, şimdilerde ise traktöre bağlanan aparat sayesinde daha kolay ve sağlıklı bir şekilde yapılıyor.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yetişen ve ünü dünyaya yayılan meşhur cevizin hasadına başlandı.
Daha önceleri eski usul sırıklarla yapılan hasat, şimdilerde ise traktöre bağlanan aparat sayesinde daha kolay ve sağlıklı bir şekilde yapılıyor. Büyüklüğü ve lezzetiyle kaliteli ceviz çeşitleri arasında bulunan Adilcevaz cevizinin hasadına başlanmasıyla birlikte üreticiler, yoğun çalışma içerisine girdi. Lezzeti ve yağ oranıyla Türkiye’nin en kaliteli cevizlerinden olan Adilcevaz cevizinde, bu yıl geçmiş yıllara nazaran verimin daha az olması bekleniyor.
Yaklaşık 30 yıldan beridir Adilcevaz ilçesinde ceviz fidanı üreticiliği yapan ve son yıllarda da sertifikalı ceviz fidanı üreten Mehmet Akkoyun, bu yılın ceviz hasadının başladığını, Türkiye’de kendi kendini dölleyen ve tozlayan tek cevizin Adilcevaz cevizi olduğunu söyledi. Akkoyun, son 2 yıldan beridir Kazankaya ve Adilcevaz-13 adında sertifikalı fidan ürettiklerini, bunu da Türkiye’nin değişik illerinde yetiştirilmek üzere bahçeler kurduklarını belirterek, “Ekim ayı itibarı ile Adilcevaz’da ceviz hasat dönemi başladı. Adilcevaz cevizinin özelliğine değinmek gerekirse; yağı, tadı, aroması ve özellikle yerli ve milli çeşidimiz olduğu için üzerinde çok daha fazla duruyoruz. Adilcevaz cevizi, bin 800 rakımda yetişen bir özelliği vardır. Fidan olarak kendi kendini dölleyip tozlayan tek çeşit olmasıdır. Geçtiğimiz yıllarda cevizimizi tescilleyerek Kazankaya ve Adilcevaz-13 adları atında ceviz fidanı yetiştirmeye başladık. Kazankaya cevizimiz 20 gram içe sahipken, Adilcevaz-13 cevizimiz de 18 gram gelebiliyor. Çok güzel bir çeşittir. Kendi bölgemizde İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün aldığı fidanları kapama bahçeleri kurarak bölgede cevizi yaygınlaştırıyoruz” dedi.

“Türkiye’nin birçok iline gönderiyoruz”
Akkoyun, Adilcevaz cevizinin tohumdan yetiştiği için çeşit oranının da yüksek olduğunu dile getirerek, “Amacımız çeşit sayısını düşürüp, kalite oranını yükseltmektir. Pazar seviyesini de üst seviyelere çıkarmak için çalışıyoruz. Şu anda hasadını yaptığımız cevizlerimiz kısa sürede tükeniyor. Türkiye’nin birçok iline gönderiyoruz. Kısa sürede tüketiliyor. Asıl amacımız sertifikalı fidanları ülke genelinde kapama bahçeleri kurarak üretimini artırmaktır” dedi.

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı
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