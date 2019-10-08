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Adilcevaz’da ceviz hasadı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 10:52 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, ceviz hasadına başlandı.

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, ceviz hasadına başlandı. Büyüklüğü, lezzeti ve yağ oranıyla Türkiye'nin en kaliteli cevizlerinden olan Adilcevaz cevizinde, kapama bahçeleri kurularak üretimin artırılması amaçlanıyor.

Bitlis kent merkezine yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta bulunan ve kaliteli ceviziyle ün kazanan Van Gölü kıyısındaki Adilcevaz ilçesinde, ceviz hasadı başladı. Üreticiler yoğun bir çalışma içerisine girerken, kaliteli ceviz çeşitleri arasında bulunan Adilceviz için kapama bahçeleri kurularak, üretimin artırılması amaçlanıyor.

Yaklaşık 30 yıldır ilçede ceviz fidanı üreticiliği yapan Mehmet Akkoyun, ekim ayıyla birlikte hasadın başladığını söyledi. Türkiye’de kendi kendini dölleyen ve tozlayan tek cevizin Adilcevaz cevizi olduğunu anlatan Akkoyun, 2 yıldan bu yana 'Kazankaya' ve 'Adilcevaz 13' adı verilen sertifikalı fidan ürettiklerini, bunu da Türkiye’nin değişik illerinde yetiştirmek amacıyla bahçeler kurduklarını ifade etti. Akkoyun, "Ekim ayı itibarı ile Adilcevaz’da ceviz hasat dönemi başladı. Adilcevaz cevizi, yağı, tadı aroması ve özellikle yerli ve milli çeşidimiz olduğu için üzerinde çok daha fazla duruyoruz. Adilcevaz cevizi bin 800 rakımda yetişen bir ceviz özelliğini taşıyor. Fidan olarak kendi kendini dölleyip tozlayan tek çeşittir. Geçtiğimiz yıllarda cevizimizi tescilleyerek 'Kazankaya' ve 'Adilcevaz 13' adı atında ceviz fidanı yetiştirmeye başladık. Kazankaya cevizimizin içi 20 gram, Adilcevaz 13 cevizimiz içi ise 18 gram gelebiliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldığımız fidanları kapama bahçeleri kurarak bölgede Adilcevaz cevizinin üretimini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

'SERTİFİKALI FİDANLAR ÜRETMELİYİZ'

Ceviz kalitesinin arttırılması için 'Kazankaya' ve 'Adilcevaz 13' fidanlarını yaygınlaştırmak gerektiğini söyleyen Akkoyun, "Özellikle bu fidanları piyasaya sürmemiz lazım. Çünkü Adilcevaz cevizinin tohumdan yetiştiği için çeşit oranı da yüksek. Amacımız çeşit sayısını düşürüp, kalite oranını yükseltmek. Pazar seviyesini de üst seviyelere çıkarmak için çalışıyoruz. Şu anda hasadını yaptığımız cevizlerimiz kısa sürede tükeniyor. Türkiye’nin bir çok iline gönderiyoruz. Asıl amacımız sertifikalı fidanları ülke genelinde kapama bahçeleri kurarak üretimini artırmak" diye konuştu.

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