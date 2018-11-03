Adilcevaz’da çiftçinin sorunları masaya yatırıldı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde çiftçilerin sorunları masaya yatırıldı ve çözüm yolları tartışıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş ve Genel Müdür Yardımcısı Suat Yılmaz, ilçeye gelerek çiftçilerin sorunlarını dinledi. Proje değerlendirmelerinin yapıldığı toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen desteklemelerle ilgili çiftçiler bilgilendirildi.

Toplantıda, çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçenin geleceğinin tarım ve hayvancılıkta olduğunu ifade ederek, “İlçemiz bölgemizin en güzel ve huzurlu yerlerinden biridir. Fakat ilçemizde mevcut olan bu güzelim topraklarımız boş kalıyor ve değerlendirilemiyor. Bu nedenle ilçemizde işsizlik sorunu artmakta ve göç sorunu yaşanmaktadır. Bu durum ise bizleri son derece üzmektedir. İlçemizin geleceği ve bizim kurtuluşumuz en başta tarım ve hayvancılıktır. İlçemizde yetiştirilen sebze ve meyveler son derece büyük bir öneme sahiptir. İlçemizde yaşanan genel kuraklığın yanı sıra sulama alanında kullandığımız Aygır Gölü suyunun gereksiz yere kullanılması sonucunda bu yıl tarım alanında ilçemizin zararı en az 20 milyon lira civarındadır. İlçemizin en önemli sorunu sulama sorunudur. Bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekmektedir” dedi.

'SULAMA ALANINDAKİ SIKINTILAR GİDERİLECEK'

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş ise çiftçilerin sorunlarını yerinde görmek istediklerini ifade ederek, “Adilcevaz Belediye başkanı Necati Gürsoy ile yıllardır bir dostluğumuz var. Adilcevaz ilçemize yıllar önce gelmiştim ve çok beğenmiştim. Gerçekten Adilcevaz, Van Gölü Havzası'nın en güzel yerlerinden biridir. Adilcevaz’ın tarım, hayvancılık ve turizm alanında büyük bir gelişme kaydedeceğine inanıyorum. Adilcevaz aynı zamanda büyük oranda tarım arazilerini içerisinde barındıran bir ilçemizdir. Fakat ilçenin sulama alanında bir sıkıntısının olduğunu görmekteyiz. İnşallah bizlerde yapılacak olan projelerin takipçisi olarak bu güzel ilçemize gereken desteği sağlamaya çalışacağız” dedi.

Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Suat Yılmaz ise, “Tarım ve Orman Bakanımızın bizlere talimatı: 'Çiftçiyle istişare ederek çalışacaksınız.' Bizde bu kapsamda ilimiz ve ilçemizdeki çiftçilerimizin sorun ve sıkıntılarını yerinde görmek için buradayız. Tarım ve hayvancılıkta Bitlis olarak Türkiye ortalamasının çok altındayız. Bu nedenle öncelikle ilimizde müdürlerimiz ve çiftçilerimizle bir araya gelerek ilimizin tarımsal ve hayvansal yapısını masaya yatırdık. İnşallah çiftçilerimizin sorunlarını çözümü noktasında gerekli çalışmalara en kısa sürede başlayacağız” dedi.

Toplantı sonunda çiftçiler sorun ve sıkıntılarını anlatarak, bunların çözülmesi noktasında destek istedi.