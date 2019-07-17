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Adilcevaz'da ebru sanatıyla baston üretimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 14:06 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, dedesinden ve babasından kalma bastonculuk mesleğini 40 yıldır sürdüren Cumali Birol (50), ebru sanatını kullanarak bastonlarını süslüyor.

Adilcevaz'da ebru sanatıyla baston üretimi

Özcan ÇİRİŞ-Salih BEŞKARDEŞ/BİTLİS (DHA)- BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, dedesinden ve babasından kalma bastonculuk mesleğini 40 yıldır sürdüren Cumali Birol (50), ebru sanatını kullanarak bastonlarını süslüyor. Bastonların ilgi gördüğünü anlatan Birol, baston yapımında kullanılan ceviz ağacı atıklarını ise yine ebru sanatını kulIanıp sehpa veya çeşitli süs eşyalarının yapımında değerlendiriyor.
Adilcevaz'da, üç nesildir bastonculuk yapan mesleğinin 40'ıncı yılındaki Cumali Birol, yıllanmış ceviz ağaçları ve çeşitli boynuz türlerini kullanıp, dantel zarafetinde işlediği sedef kakma, ebru, çini, Selçuklu ve Osmanlı motifli bastonlarını tüm Türkiye'ye ulaştırmayı başarıyor. Birol, gücün ve asaletin sembolü dediği bostonculukta artık ebru sanatı da kullanıyor. Kaymakamlık tarafından yürütülen proje kapsamında bugüne kadar 4 bin öğrenciye ebru sanatı eğitimi veren Birol, buradaki deneyimlerinden yola çıkarak ebru sanatını bastonlarına işlemeye karar verdi. Bunun için 2 yıl süren bir araştırma yaptı. Ebru tasarımlarını bastonlarına işleyerek farklı bir ürün ortaya koyan Birol, gördüğü ilgiden de memnun olduğunu söyledi.
Ebru sanatı kullanıp yaptığı bastonları fuar ve festivallerde tanıtmayı amaçlayan Birol, geliştirdiği bu yöntem sayesinde atık ceviz ağacı malzemelerini de kullanabiliyor. Birol, ebru sanatını kulanarak sehpa veya çeşitli süs eşyaları yaptıklarını belirterek, "Ebru sanatı ile bastonculuğu birleştirmek 2 yılımızı aldı. Selçuklu ve Osmanlı sanatı olan ebrunun günümüze kadar yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ebru'yu bastona işlemek için 2 yıllık bir araştırma ve geliştirme projesi yaptım. 2 yılın sonunda bastona işlemeyi başardık. Bu şekilde hem ilçemizin tanıtımına da katkı sunduk"dedi.

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Adilcevaz'da ebru sanatıyla baston üretimiAdilcevaz'da ebru sanatıyla baston üretimiAdilcevaz'da ebru sanatıyla baston üretimiAdilcevaz'da ebru sanatıyla baston üretimi

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