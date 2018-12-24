Adilcevaz’da eğitime ara

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün öğleden sonrası için yarım gün tatil edildi.

Adilcevaz’da dün gece etkili olan kar yağışı kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 25 santimetreye ulaşırken, ulaşımda da aksamalara neden oluyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, ilçe merkezi ile bağlı köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime, öğleden sonrası için yarım gün ara verildiğini açıkladı.Yetkililer, ilçede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları uyarısında bulundu. Adilcevaz Belediyesi ve Karayolları ekipleri; şehir içi, köy ve mezralarda kapanan yolları açmak için çalışmalara başladı.

