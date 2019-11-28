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Adilcevaz’da kurulacak ceviz ormanları için ilk adım atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 11:01 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde verimsiz meraların tarıma kazandırılması amacıyla ceviz ormanları kurulması için çalışma başlatıldı.

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde verimsiz meraların tarıma kazandırılması amacıyla ceviz ormanları kurulması için çalışma başlatıldı.
Türkiye’nin en kaliteli cevizlerinin yetiştirildiği Adilcevaz’da, belediyenin hazırladığı proje kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle ilçenin yamaçlarındaki verimsiz meralara fidan dikilerek ceviz ormanlarına dönüştürülecek. Projeyle ilçe ekonomisine de ciddi katkı sağlanacak. Adilcevaz Kaymakamı Tunahan Çil, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Bitlis Orman İşletme Müdürü Tahir Baydaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selami Savaş ve Belediye yetkilileri ceviz ormanlarının oluşturulacağı alanlarda incelemelerde bulunarak etüt çalışması yaptı.
Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçenin ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçirmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade ederek, "İlçemizde ekonomik getirisi yüksek olan cevizin üretimini arttırmak ve vatandaşımıza gelir sağlamak amacıyla hazırladığımız proje sayesinde ilçe merkezinin çevresini 1800 rakımlara kadar 3 bin dönümlük ceviz ormanı yapacağız. İlçemiz bu sayede ceviz ormanlarına kavuşacak. Proje kapsamında boş olan dağlık alanlar, tarıma uygun olmayan araziler ve erozyona maruz kalan yerleri koruyarak hem yeşillendireceğiz, hem de ilçemizin ekonomisine katma değer katacak gelir elde edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na yaptığımız girişimler neticesinde projemiz programa alındı. İnşallah en kısa zamanda bu projemizi hayata geçireceğiz” dedi.

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