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Adilcevaz’da plaj futbolu heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 09:25 | Son Güncelleme

BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Adilcevaz Belediyesi işbirliği ile organize edilen plaj futbolu başladı.

Adilcevaz’da plaj futbolu heyecanı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ, (Bitlis),(DHA)- BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Adilcevaz Belediyesi işbirliği ile organize edilen plaj futbolu başladı.
Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde geleneksel hale gelen ve bu yıl 10’uncusu düzenlenen plaj futbolu turnuvası Tatvan Gençlerbirliği ile 1941 Mutkispor arasında yapılan karşılaşmayla başladı. Renkli görüntülere sahne olan ve 3 gün sürecek turnuvada şampiyon olacak takım Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılacak. Turnuvayı ilçede geleneksel hale getirdiklerini söyleyen Adilcevaz Belediye Başkan Vekili Cemil Günay, "Bölgemizdeki gençlerimize sporu sevdirmek ve onları kötü alışkanlıklardan korumak için bazı sportif aktiviteler düzenliyoruz. Plaj futbolu da bu aktivitelerimizden biridir. İlçemizde 10 yıldır plaj futbolu turnuvası düzenliyoruz. Böyle bir etkinlik hem ilçemizin hem de ilimizin ulusal alanda tanıtımına katkı sağlıyor. Burada düzenlenen plaj futbolu bölge için çok önemli bir etkinliktir. Amacımız ilçemizde bu tür etkinlikleri arttırıp gençlere sporu sevdirmektir" dedi.
İlk karşılaşmalarda Tatvan Gençlerbirliği, 1941 Mutkispor’u 8-5 mağlup ederken, Adilcevaz Belediyespor ise Muş ASKF takımını 6-0 mağlup ederek 3’er puanın sahibi oldu.

FOTOĞRAFLI

Adilcevaz’da plaj futbolu heyecanıAdilcevaz’da plaj futbolu heyecanıAdilcevaz’da plaj futbolu heyecanıAdilcevaz’da plaj futbolu heyecanı

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