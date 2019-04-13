Adilcevaz’da yurtta kavga ihbarına giden polislere kutlama

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ, (Bitlis),(DHA) - BİTLİS’in Adilcevaz ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğü'nce polisler için sürpriz kutlama yapıldı.

Adilcevaz Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Özcan Beşkardeş, 155 Polis İhbar Hattı'na bir grup gencin yurtta kavga ettiği yönünde ihbarda bulundu. Kısa sürede İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ergül’ün öncülüğünde olay yerine ulaşan polis ekipleri burada sürprizle karşılaştı. Polisleri alkışlarla karşılayan öğrenciler, "En büyük polis bizim polis" sloganları attı.

Yurt yönetimi ve öğrenciler, kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekiplerine kavga olmadığını, sürpriz kutlama yapmak için ihbarda bulunduklarını söyledi. Etkinliğe katılan polis ekipleri yurt yönetimi ve öğrencilerle birlikte halay çekerek eğlendi.

Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürü Ercan Ergül, sürprizden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Öncelikle bize bu sürprizi hazırlayan Kredi Yurtlar Kurumu müdürümüze ve öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi teşkilatımızın 174’üncü yılını kutluyoruz. Bu çerçevede bu sürprizden hiçbir arkadaşımızın bilgisi yoktu ve ihbar üzerine çıkıp buraya geldik. Arkadaşlarımız buraya geldiklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediler. Bizim için çok güzel bir anı oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kurum Müdürü Özcan Beşkardeş de, "Polis Haftası'nın 174’üncü yılı münasebetiyle öğrencilerimizle birlikte polislerimiz için nasıl bir program düzenleyebiliriz, diye düşündük ve böyle bir sürprize karar verdik. Vatanımızın bekası için canını ve malını feda ederek mücadele eden polis kardeşlerimize haber vermeden yurdumuzda bir olay olduğunu söyledik. Bunun üzerine onlar da buraya geldi ve biz de onlara böyle bir sürpriz yaptık. Bu vesileyle tüm emniyet teşkilatımızın kuruluş yıldönümünü kutluyorum" dedi.

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