Adilcevaz'daki Kef Kalesi'nde 46 yıl aradan sonra arkeolojik araştırma yapıldı

Salih BEŞKARDEŞ/ADİLCEVAZ (Bitlis), (DHA)- BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde bulunan Urartular dönemine ait Kef Kalesi'nde, 46 yıl aradan sonra ilk kez arkeolojik araştırma yapıldı. Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tevfik Emre Şerifoğlu, Kef Kalesi'nde ilk arkeolojik araştırmanın 1964- 1972 yılları arasında yapıldığını, bu süreçten sonra kaderine terk edilen kalenin kaçak kazılarla kısmen tahrip edildiğini söyledi.

Adilcevaz ilçesinde bulunan Urartular dönemine ait Kef Kalesi'nin turizme kazandırılması için arkeolojik çalışma başlatıldı. Bitlis Eren Üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Tevfik Emre Şerifoğlu ve Doç. Dr. Yunus Levent Ekinci tarafından, yüksek lisans tez çalışması kapsamında "Sistematik Arazi Taraması ve Elektrik Özdirenç Tomografi" çalışması gerçekleştirildi.

46 yıl aradan sonra yapılan arkeolojik araştırmalarda, jeofizik ölçümlerle buradaki gömülü arkeolojik yapıların varlığı tespit edilmeye çalışılıyor. Yapılan araştırmaların ardından, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ahlat Müze Müdürlüğü ve Adilcevaz Belediyesi tarafından kurtarma kazıları ve kapsamlı jeofizik araştırmaların başlatılması hedefleniyor.

Yapılan bu araştırmanın Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencilerinden Rıdvan Yiğit'in tezi kapsamında ve bağlantılı bilimsel makalelerde yayınlanacağı kaydedildi.

Kef Kalesi'nde arkeolojik araştırma yapan Doç. Dr. Tevfik Emre Şerifoğlu, Kale’nin Urartu Kralı II. Rusa (M.Ö. 673/672652) tarafından inşa ettirildiğini belirtti. Doç.Dr. Şerifoğlu,"1956 yılında Arkeolog Charles Burney tarafından ziyaret edilerek, literatüre kazandırılmış. Burada 1964-1972 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Emin Bilgiç ve Prof. Dr. Baki Öğün tarafından kazı ve araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu ilk arkeolojik çalışmalar sonrası kaderine terk edilen arkeolojik alan, kaçak kazılarla kısmen tahrip edilmiş ve üniversitemiz arkeoloji bölümünün yaptığı çalışmaya dek burada herhangi bir bilimsel araştırma yapılmamıştır" dedi.