Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız

Osmanlı padişahı 2. Abdülhamid ve Yeşilçam'ın efsane ismi Adile Naşit arasındaki bağı duyanlar şoke oldu! İşte o şaşkına çeviren gerçek ve Adile Naşit hakkında merak edilenler.

Adile Naşit ve Osmanlı Padişahı 2.Abdülhamid arasındaki bağ duyanları çok şaşırttı. Yeşilçamın Hafize Ana’sı ile kültür sanata olan merakı herkes tarafından bilinen 2.Abdülhamid arasındaki aile bağı çok konuşulacak.

Sultan Abdülhamid 1918'de hayatını kaybederken, Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit 1930 yılında dünyaya geldi. Adile Naşit'in doğrudan olmasa da ailesinin yolu bir dönem Sultan 2. Abdülhamid ile kesişti. Adile Naşit'in babası Naşid Özcan ya da Komik-i Şehir Naşit Bey'dir.

'SULTAN HAMİD’İ BİLE GÜLDÜREN ADAM'

Mızıka-i Hümâyun sanatçılarından ve II. Abdülhamid için sahnelenen tiyatro eserlerinde de oynayan baş oyunculardan Naşid Özcan ya da Komik-i Şehir Naşit Bey. Yıl 1924. Ayrıca kendisi "Sultan Hamid'i bile güldüren adam" olarak da tanınıyor. Bu yetenekli sanatçı sanatçı aynı zamanda Adile Naşit ve Selim Naşit Özcan kardeşlerin babasıdır. Babaları Naşid Özcan’ın yeteneğini alan kardeşler, Türkiye'nin hafızalarına kazınan isimler oldular.