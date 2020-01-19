HABER
  4. Adile Naşit ve Münir Özkul anısına 45 yıl sonra bir araya geldiler

Adile Naşit ve Münir Özkul anısına 45 yıl sonra bir araya geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 16:02 | Son Güncelleme

Yeşilçam’ın en iyi aile filmlerinden biri olan "Aile Şerefi" filmi oyuncuları, yarım asır sonra Adile Naşit, Münir Özkul ve Ayşen Gruda anısına bir araya geldiler.

Yeşilçam’ın en iyi aile filmlerinden biri olan "Aile Şerefi" filmi oyuncuları, yarım asır sonra Adile Naşit, Münir Özkul ve Ayşen Gruda anısına bir araya geldiler. Filmde kullanılan klasik otomobiller de buluşmada yerini aldı.
İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği’nin (İKOD) "Yeşilçam’a Saygı" temalı aktiviteleri kapsamında Kadıköy’de gerçekleştirdiği etkinlikte, Türk Sinemasında önemli bir yeri olan 1976 yılı Arzu Film yapımı "Aile Şerefi" filminin unutulmaz oyuncu kadrosu, Münir Özkul, Adile Naşit ve Ayşen Gruda anısına bir arada oldular. Münir Özkul 2 yıl, Adile Naşit 33 yıl, filmin bir diğer oyuncusu Ayşen Gruda ise geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti.
Dostluğun, sevginin, aşkın, paylaşmanın ve tabii ki aile olabilmenin en güzel şekilde anlatıldığı ve Türk sinema tarihinde yeri doldurulamayacak bir yere sahip olan "Aile Şerefi" filminin unutulmaz oyuncularından Itır Esen, Şevket Altuğ, Mahmut Cevher, Ahmet Sezerel ve Eriş Akman yarım asır sonra bir araya geldiler.
Her türlü koşulda birbirine sımsıkı sarılan bir ailenin konu edildiği filmde kullanılan araçlar ise İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği tarafından film görselleriyle süslenmiş şekilde etkinlik alanında sergilendi. Klasik araç sevgisinin temelinde Yeşilçam sinemasının yattığı gerçeğinden yola çıkan İKOD, bugüne kadar Ayhan Işık, Yılmaz Güney, Kemal Sunal, Zeki Alasya, Hulusi Kentmen, Sadri Alışık gibi bugün aramızda olmayan birçok usta için anma etkinlikleri gerçekleştirdi.
Aile Şerefi’nde Oktay karakterini canlandıran Eriş Akman, "Kendimi harika hissediyorum. Uzun süredir görmediğim arkadaşlarımı ,görmediğim arkadaşlarımı gördüm. Cengiz’i, Ahmet’i, Itır’ı, Mahmut’la görüşüyoruz. Filmin sonradan bu kadar popüler olması beni hayretler içerisinde bıraktı. Şu anda ben haftada en az 4, 5 tane telefon alıyorum. Nasıl telefon numaramı buluyorlar anlamıyorum. Müthiş bir fan grubu oluştu. Bu yaşımda yollarda tanıyanlar var. Aile Şerefi filminde ben çok isteyerek oynadım. Oktay rolünü bana vermek istemiyordu yönetmen Orhan Aksoy Allah rahmet eylesin. Mahmut Kırmızı’ya vermek istedi, çok yakışıklıydı onu oynatmak istedi. Allah’tan o kabul etmedi kötü adam rolünü sonra bana son dakikada geldi. Rol çok zor bir rol klasik bir kötü adam olarak oynarsanız. Filmin anlatmak istediğini anlatamazsanız. Ben o sıra Bağdat Caddesi’nde oturuyordum. O zaman gençlerden çok yardım aldık o gençlerin çoğu Oktaydı” diye konuştu.
Aile Şerefi filminde Zeynep karakterine hayat veren Itır Esen ise, "Bugün çok heyecanlıyım, mutluyum neredeyse yarım asra yanaşan bir film üzerine toplandık. Benim için çok heyecanlı bir gün, tekrar eski arkadaşlarımız ile bir aradayız. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız var. Münir ağabey, Adile abla, Ayşe abla onları kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onlarla aynı filmde, aynı karede olmak çok onur verici, gurur verici çok kıymetlidir. Aile Şerefi çok özel bir film, filme baktığımızda bizim aile ile çapraz bağları olan bir film" diye konuştu.
İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay ise, “Bugün yine Yeşilçam’a saygı aktivitelerimizden birini gerçekleştiriyoruz. İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği olarak bir döneme damgasını vuran araçları kullanmakla beraber bu sevginin temelinde Yeşilçam sinemasının yattığını düşünüyoruz. Bugüne kadar Yeşilçam’a emek veren emektarımızı, oyuncularımızı temamız doğrultusunda benzer seremonilerle anmaya çalışıyoruz. Bu günde Yeşilçam için aile temasıyla önemli 1976 yapımı Arzu Film yapımı bünyesinde yapılan Aile Şerefi oyuncularını yarım asır sonra Münir Özkul, Adile Naşit, Ayşen Gruda gibi büyük isimleri anmak adına bir araya getirdik. Onlar siyah beyaz dönemlerin çok renkli insanları ve bize yıllarca çok güzel duygular yaşattılar. Onlara vefa borcumuzu ödemek adına bu organizasyonları düzenliyoruz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBizdeki faiz tartışması da bir şey mi?..Bizdeki faiz tartışması da bir şey mi?..
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle öldürdüTartıştığı damadını pompalı tüfekle öldürdü
Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlandı (2)Rahşan Ecevit, son yolculuğuna uğurlandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağdı

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Volkswagen’in üreteceği en büyük otomobil görüntülendi!

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Metin İyidil kararı hakkında flaş açıklamalar

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak ve kar geliyor

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

Görünmez kaza! Elbisesi canlı yayında düştü

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

'Uyuz vakalarında artış' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa-Akçakale yolunda EYP bulundu! Yol trafiğe kapatıldı

Şanlıurfa-Akçakale yolunda EYP bulundu! Yol trafiğe kapatıldı

Türkiye’nin dört bir yanından gelen ekipler kayıp Gülistan’ı arıyor

Gülistan her yerde aranıyor!

'Polisim' dediği genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Kan dondurdu! Genç kızı kaçırıp darp etti, tecavüze kalkıştı

Kanal İstanbul yürüyüşü: İstanbul'a kanal açmaya geldik

Kanal İstanbul yürüyüşü: İstanbul'a kanal açmaya geldik

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden ikamet izni başvurusu yapacak yabancılara 'sahte internet sitesi' uyarısı

Dikkat! İkamet izni başvurusu uyarısı

Şehit cenazesinde askerler üşümesin diye kendi montlarını verdiler!

Şehit cenazesinde duygulandıran an! Büyük ilgi gördü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.