Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni

- "Eskiden gramla yakalıyorduk, şimdi tonlarla yakalıyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuya bağlı ölümlerin yarı yarıya aşağıya çekildiğini kaydederek, "2017’de 166 bin 986 kişiyi gözaltına almıştık, 2018’de 204 bin 780 gözaltı yaptık. Bu yıl 69 bin 324 kişi uyuşturucu suçlarından gözaltına alındı, 9 bin 421 kişi tutuklandı. Eskiden uyuşturucuları gramla yakalıyorduk, şimdi tonlarla yakalıyoruz." dedi.

Trafikte ocak-mayıs arasında ölümlü kaza sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35, ölü sayısında yüzde 41 azalış meydana geldiğini aktaran Soylu, "evden hırsızlık" 2017 günlük ortalama Türkiye genelinde 281 olayken, 2018’de bunun 199'a çekildiğini, bu yıl ilk 4 aylık verilerde günlük 184 rakamına ulaşıldığını söyledi.

Soylu, mezun olan polislere, "Tek hedefiniz, bu saydığım rakamları sıfırlamak olmalıdır. Trafikte sıfır can kaybı, uyuşturucudan sıfır can kaybı, sıfır terör örgütü, sıfır hırsızlık, sıfır asayiş, sıfır kaçakçılık, sıfır organize suç örgütleri... Bu millete rahatsızlık veren, vatandaşı huzursuz eden, canını yakan her ne mesele varsa, orada sıfırı yakalamak, herkesin can ve mal emniyetinin temin edildiği bir Türkiye, sizlerin hedefi olmalıdır." diye seslendi.