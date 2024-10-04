Adım adım bölgesel savaşa... İngiliz gazetesinden Türkiye değerlendirmesi: Kimi destekler?

Orta Doğu'daki tansiyon her geçen gün artmaya devam ediyor. Geçen sene 8 Ekim'den itibaren başlayarak bir soykırıma dönüşen İsrail'in Gazze saldırıları Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarla birleşerek yeni bir boyut kazandı. Bu yeni boyut beraberinde yeni bir savaşın çıkabileceği ve bu savaşın Orta Doğu'nun tümüne yayılabileceği tartışmalarının fitilini ateşledi.

Bu gelişmeler ışığında İran'ın İsrail'e başlattığı saldırı sonrası bölgedeki gerilimin bir bölgesel savaşa dönüşebileceği yorumları yapılmaya başlandı.

HANGİ ÜLKELER İSRAİL HANGİ ÜLKELER İRAN'I DESTEKLER?

Bu bağlamda İngiliz basını da dikkat çekici analizler sundu. Mirror gazetesindeki bir haberde, İsrail'in ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batılı müttefiklerinden destek aldığı vurgulandı.

Haberde, çatışmaların genişleyip küresel bir savaşa dönüşmesi halinde, hangi ülkelerin İsrail'i, hangilerinin İran'ı destekleyeceğine dair bir liste de yer aldı.

ABD, AB VE İNGİLTERE İSRAİL SAFINDA

Buna göre, İsrail'in ABD ile olan ilişkisi, eski başkan Harry S. Truman'ın İsrail'i tanıma kararına kadar uzanıyor.

İsrail, ABD'nin yanı sıra güçlü müttefikler kazanmış durumda ve İngiltere ile Avrupa Birliği'nin de İsrail'in yanında olacağı öngörülüyor.

Bu öngörü, İngiltere'nin Avrupa ülkeleriyle ticari ve askeri bağlarına dayandırıldı.

Ayrıca Batılı ülkelerin, özellikle İngiltere ve ABD'nin, İran konusunda İsrail'le benzer bir tutum içinde olduğu ifade edildi.

İRAN'I KİM DESTEKLEYECEK

Haberde ayrıca İran'ın hangi ülkeler tarafından desteklenebileceği de değerlendirildi.

"İran, İsrail'in ABD, AB ve İngiltere ittifakına karşılık olarak Rusya, Çin ve Türkiye ile bir destek ağı kurmayı başardı" şeklinde bir yorum yapıldı.

Rusya ve İran'ın Batı'dan gelen yaptırımlara karşı stratejik ilişkiler geliştirdiğine dikkat çekildi.

TÜRKİYE HAKKINDA 'İRAN'IN YANINDA OLABİLİR' İMASI

Aynı şekilde Çin'in, artan üretim kapasitesine karşı enerji ihtiyacını İran aracılığıyla karşılamaya çalıştığı, bu nedenle Tahran ile çeşitli anlaşmalar imzaladığı belirtildi.

Haberde, İran'ı desteklemesi muhtemel ülkeler arasında sayılan Türkiye hakkında detay verilmemesi dikkat çekici bulundu.

Ancak gazete, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri alması nedeniyle F-35 programından çıkarılmasını ve NATO'dan çıkarılmasına yönelik çağrıları hatırlatarak, bu durumu Türkiye'nin eksen kayması tartışmalarının bir yansıması olarak değerlendirdi.

(Sözcü Televizyonu)