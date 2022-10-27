HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

27.10.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Böbrekleriniz, kandaki toksik ürünlerin atılması, sıvı ve kan basıncının dengelenmesi ve ilaçların vücuttan atılması dahil olmak üzere vücutta birçok önemli rol oynar. Böbrek hastalığı yaşamı değiştiren bir tanı olabilir, bu nedenle bu temel organın sağlığını destekleyen bir yaşam tarzı yaşamak önemlidir. Sevdiğiniz içecekler bile böbrek sağlığınız üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Bazıları genetik olarak böbrek hastalığına yatkın olsa da egzersiz, diyet, sigara, kan basıncı seviyeleri ve diyabet gibi yaşam tarzı faktörleri de kişinin kronik böbrek hastalığı geliştirme riskini artırabilir. Asitli ve şekerli içeceklerin böbrekleriniz için en büyük düşman olduğunu bilmelisiniz.

iStock-686032966

Şekerli ve gazlı içecekler, böbrek sağlığınız için en kötü içecekler listesinin başında gelir. Bu tarz içeceklerin en besleyici içecek olmadığını biliyor olsanız da özellikle böbreklerinizi nasıl etkilediğini düşünmemiş olabilirsiniz.

KRONİK BÖBREK RAHATSIZLIĞINI TETİKLEDİ

Başlangıç olarak, normal bir gazozun şeker içeriği sorunlardan biridir. 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, haftada 4'ten fazla şekerle tatlandırılmış gazlı içecek içmek, kronik böbrek hastalığı prevalansının artmasıyla ilişkilendirildi. Kandaki yüksek şeker içeriği böbreklerdeki kan damarlarına zarar verebilir, bu da yüksek kan şekeri ve diyabet riskini CKD gelişimi için risk faktörleri haline getirir.

iStock-1217561216

KAN ŞEKERİNİ YÜKSELTİYOR

Asitli konsantre şeker içeriği kan şekeri yönetimini daha zor hale getirebilir ve diyabet veya mevcut böbrek hastalığı olanlar için sınırlandırılmalıdır ve ailesinde böbrek hastalığı öyküsü olan kişiler bile şeker alımını ve kan şekeri seviyelerini yakından izlemelidir.

Viagra gibi çalışıyor! Faydası kesin ama uzmanlar uyarıyor Viagra gibi çalışıyor! Faydası kesin ama uzmanlar uyarıyor

BÖBREK TAŞINA NEDEN OLUYOR

Normal ve diyet gazozlarda ve özellikle kolalı gazozlarda bulunan bir diğer bileşen fosforik asittir. Araştırmalar, bu bileşeni içeren kolalı içeceklerin, böbrek taşlarını artıran ve kronik böbrek hastalığı geliştirme riskini artıran idrar değişiklikleriyle ilişkili olduğunu gösteriyor.

BÖBREK HASTALARI İÇMEMELİ

Mevcut öneriler, böbrek taşı veya böbrek hastalığı olanların kolalı içeceklerden kaçınması gerektiğini belirtmektedir. Mevcut böbrek taşı veya hastalığı olmayanlarda bile, günde iki veya daha fazla kola içmek, artan kronik böbrek hastalığı riski ile ilişkilendirildi.

iStock-1406744547

Fosforik asit normal ve diyet kolalı içeceklerde bulunurken, diyet gazlı içeceklerde bulunan yapay tatlandırıcılar da böbrek hastalığı riskini artırıyor gibi görünüyor. 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre, günde iki porsiyondan fazla yapay olarak tatlandırılmış soda içmek, kadınlarda böbrek fonksiyonlarının azalması ihtimalini 2 kat artırıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel ilişkiye girerken canınızın acımasının çok kritik bir nedeni varCinsel ilişkiye girerken canınızın acımasının çok kritik bir nedeni var
Türkiye ile İsveç arasında kritik temas!Türkiye ile İsveç arasında kritik temas!
Dikkat çeken detay: O isimler listede yokDikkat çeken detay: O isimler listede yok
Anahtar Kelimeler:
böbrek ağrısı böbrek

En Çok Okunan Haberler

Yeni maaşlar için ipucu! TCMB Başkanı açıkladı

Yeni maaşlar için ipucu! TCMB Başkanı açıkladı

Kısmi emeklilikte prim ve yaş şartı kriteri!

Kısmi emeklilikte prim ve yaş şartı kriteri!

Anketten ses getirecek sonuçlar! Bu kez onlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadı

Anketten ses getirecek sonuçlar! Bu kez onlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadı

Millet İttifakı genişliyor! Akşener'den sürpriz telefon

Millet İttifakı genişliyor! Akşener'den sürpriz telefon

Şaşırtan görüntü: Beline sarıp kaçırmaya çalıştı! Tam bin 100 adet

Şaşırtan görüntü: Beline sarıp kaçırmaya çalıştı! Tam bin 100 adet

Denetimde ilginç anlar! '5 yıldır televizyon izlemiyorum'

Denetimde ilginç anlar! '5 yıldır televizyon izlemiyorum'

İlginizi Çekebilir

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Biyokimyanızı bozabilir! Israrla 'tüketmeyin' diyorlar

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Kilo almanıza rağmen aç hissediyorsanız dikkat!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Çay ve kahveyi sakın böyle içmeyin! Kanser riskini üç kat artırıyor

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Vücudunuza darbe vuruyor! Sonuçları çok ağır

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.