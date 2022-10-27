Adım adım ölüme götürüyor: Böbreklerinizin en büyük düşmanı!

Bazıları genetik olarak böbrek hastalığına yatkın olsa da egzersiz, diyet, sigara, kan basıncı seviyeleri ve diyabet gibi yaşam tarzı faktörleri de kişinin kronik böbrek hastalığı geliştirme riskini artırabilir. Asitli ve şekerli içeceklerin böbrekleriniz için en büyük düşman olduğunu bilmelisiniz.

Şekerli ve gazlı içecekler, böbrek sağlığınız için en kötü içecekler listesinin başında gelir. Bu tarz içeceklerin en besleyici içecek olmadığını biliyor olsanız da özellikle böbreklerinizi nasıl etkilediğini düşünmemiş olabilirsiniz.

KRONİK BÖBREK RAHATSIZLIĞINI TETİKLEDİ

Başlangıç olarak, normal bir gazozun şeker içeriği sorunlardan biridir. 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre, haftada 4'ten fazla şekerle tatlandırılmış gazlı içecek içmek, kronik böbrek hastalığı prevalansının artmasıyla ilişkilendirildi. Kandaki yüksek şeker içeriği böbreklerdeki kan damarlarına zarar verebilir, bu da yüksek kan şekeri ve diyabet riskini CKD gelişimi için risk faktörleri haline getirir.

KAN ŞEKERİNİ YÜKSELTİYOR

Asitli konsantre şeker içeriği kan şekeri yönetimini daha zor hale getirebilir ve diyabet veya mevcut böbrek hastalığı olanlar için sınırlandırılmalıdır ve ailesinde böbrek hastalığı öyküsü olan kişiler bile şeker alımını ve kan şekeri seviyelerini yakından izlemelidir.

BÖBREK TAŞINA NEDEN OLUYOR

Normal ve diyet gazozlarda ve özellikle kolalı gazozlarda bulunan bir diğer bileşen fosforik asittir. Araştırmalar, bu bileşeni içeren kolalı içeceklerin, böbrek taşlarını artıran ve kronik böbrek hastalığı geliştirme riskini artıran idrar değişiklikleriyle ilişkili olduğunu gösteriyor.

BÖBREK HASTALARI İÇMEMELİ

Mevcut öneriler, böbrek taşı veya böbrek hastalığı olanların kolalı içeceklerden kaçınması gerektiğini belirtmektedir. Mevcut böbrek taşı veya hastalığı olmayanlarda bile, günde iki veya daha fazla kola içmek, artan kronik böbrek hastalığı riski ile ilişkilendirildi.

Fosforik asit normal ve diyet kolalı içeceklerde bulunurken, diyet gazlı içeceklerde bulunan yapay tatlandırıcılar da böbrek hastalığı riskini artırıyor gibi görünüyor. 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre, günde iki porsiyondan fazla yapay olarak tatlandırılmış soda içmek, kadınlarda böbrek fonksiyonlarının azalması ihtimalini 2 kat artırıyor.



